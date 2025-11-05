Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले जान लें इन 8 जरूरी सवालों के जवाब, आएंगे आपके काम
Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा. इस मतदान के बाद हजारों प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. जिसके परिणाम 14 नवंबर को आएंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा.
चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान को लोकतंत्र का उत्सव बनाया जाए. आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों पर उत्सव जैसा माहौल बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करने पहुंचें. साथ ही, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सख्त निगरानी रखी जाएगी.
आयोग ने बताया कि पहले चरण के लिए 121 सामान्य, 18 पुलिस और 33 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. हर बूथ से मतदान की शत-प्रतिशत वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके.
पहले चरण में कुल 45,324 मतदान केंद्र (बूथ) बनाए गए हैं, जिनमें ग्रामीण इलाकों में 36,733 और शहरी क्षेत्रों में 8,608 बूथ शामिल हैं. इनमें से 926 बूथों का संचालन महिलाओं द्वारा और 107 बूथों का संचालन दिव्यांग मतदाताओं द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा 320 बूथों को मॉडल बूथ के रूप में तैयार किया गया है ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधा मिल सके.
दीघा विधानसभा क्षेत्र में इस बार सबसे ज्यादा यानी 4,57,657 मतदाता हैं, जबकि बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 2,31,998 मतदाता हैं. कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा 20-20 उम्मीदवार, जबकि भोरे, अलौली और परबत्ता क्षेत्रों में सबसे कम 5-5 उम्मीदवार मैदान में हैं.
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा (16.239 वर्ग किमी) है, जबकि सूर्यगढ़ा विधानसभा सबसे बड़ा (624.751 वर्ग किमी) है.
पहले चरण में 1,22 महिला उम्मीदवार और 1,192 पुरुष उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.
इस चरण में 3 लाख 22 हजार 77 दिव्यांग मतदाता, 6 हजार 736 सौ वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और लगभग 9 लाख 6 हजार सेवा मतदाता शामिल हैं.
बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और मतदान अवश्य करें.
