Bihar Election Phase 2 Live: बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान, ज्योति सिंह ने किया बड़ी जीत का दावा

Bihar Election Phase 2 Voting Live: बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 122 सीटों पर 11 नवंबर 2025, मंगलवार को मतदान होगा. इस चरम में राज्य के 20 जिलों में वोटिंग होगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 07:11 AM (IST)

LIVE

Key Events
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting Live Updates
Source : PTI

Background

बिहार में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए हो रहे चुनाव के दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर, मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है. 

बीजेपी नीत NDA में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोकमोर्चा शामिल है. वहीं महागठबंधन में राजद के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम मोर्च के दल शामिल हैं. 

बिहार चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान में NDA VS MGB में अधिकतर सीटें, क्षेत्रीय पार्टियां लड़ रहीं हैं. ऐसे में 14 नवंबर को किसका गठबंधन बाजी मारेगा, बहुत हद तक इसका निर्णय दूसरे चरण के मतदान पर भी निर्भर है. 

दूसरे चरण की जिन सीटों पर सबकी नजर-

गोविंदगंज (पूर्वी चंपारण): 2020 में बीजेपी की बड़ी जीत, अब कांग्रेस पुरानी पकड़ दोबारा चाहती है.
जोकीहाट (अररिया): राजद और AIMIM के बीच मुस्लिम वोटों की जंग.
रूपौली (पूर्णिया): दलबदल और व्यक्तिगत निष्ठा के कारण चर्चा में, यह तय करेगी कि मतदाता नेताओं या पार्टी के प्रति वफादार हैं.
धमदाहा (पूर्णिया): जेडीयू और मंत्री लेसी सिंह का गढ़, महागठबंधन की चुनौती का प्रतिनिधित्व.
कदवा (कटिहार): कांग्रेस के मजबूत मुस्लिम नेतृत्व की सीट, सीमांचल में मुस्लिम-यादव एकजुटता का संकेत.
कहलगांव (भागलपुर): राजद और कांग्रेस के बीच पुराना संघर्ष.
सुल्तानगंज (भागलपुर): जेडीयू की अर्ध-शहरी पकड़, आरजेडी शहरी मतदाताओं में सेंध लगाने की कोशिश.
रामगढ़ (कैमूर): राजद के सुधाकर सिंह की सीट, यादव ग्रामीण आधार की कसौटी.
दिनारा (रोहतास): करीबी मुकाबला, सत्ता-विरोधी लहर की सूरत में निर्णायक.
नबीनगर (औरंगाबाद): राजद की मजबूत स्थिति, जेडीयू के घटते प्रभाव संकेत.
इमामगंज (गया): जीतन राम मांझी की उपस्थिति से एनडीए के लिए हाई-प्रोफाइल सीट.
बाराचट्टी (गया): मांझी की पार्टी की पकड़ का परीक्षण.
नवादा (नवादा): राजद की विभा देवी की सीट, ग्रामीण प्रभाव का प्रतीक.
चकई (जमुई): निर्दलीय सुमित सिंह की करीबी जीत, जेडीयू गठबंधन के साथ चुनौती.

इन सीटों पर होगा मतदान

दूसरे चरण में वाल्मीकिनगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर, बेलसंड, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज (अनुसूचित जाति), फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बैसी, कसबा, बनमनखी (अ.जा.), रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी (एसटी), बरारी, कोरहा, बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुलतानगंज, नाथनगर, अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया (एसटी), बेलहर, रामगढ, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर, गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज, अत्रि, वजीरगंज, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोबिंदपुर, वारसलिगंज, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकई सीटों पर मतदान होना है.

07:10 AM (IST)  •  11 Nov 2025

Bihar Phase-2 Voting Live: ज्योति सिंह ने किया जीत का दावा

निर्दलीय उम्मीदवार और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने मतदान की शुरुआत से ही दावा कर दिया है कि वह इस बार चुनाव जीतने वाली हैं. ज्योति सिंह का कहना है कि उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है. 

06:57 AM (IST)  •  11 Nov 2025

Bihar Election Voting Live: पीएम मोदी ने बिहार की जनता से की यह अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है. सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे इसमें बढ़-चढ़कर भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं. पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के अपने नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे खुद तो मतदान करें ही, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें."

Embed widget