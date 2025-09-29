हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election: क्या BJP का 'बड़े चेहरे वाला दांव' बदल देगा पूरा गेम? जानें- क्या है पूरा प्लान

Bihar Election: क्या BJP का 'बड़े चेहरे वाला दांव' बदल देगा पूरा गेम? जानें- क्या है पूरा प्लान

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी बड़े चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है. रणनीति से जातीय समीकरण साधने और एंटी-इनकंबेंसी खत्म करने की कोशिश होगी.

By : शशांक कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. सूत्रों के अनुसार पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी बड़े और लोकप्रिय चेहरों को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है. यह कदम खासकर उन क्षेत्रों में उठाया जा सकता है जहां पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जाती है.

जानकारी के मुताबिक मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद, विधान पार्षद और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है. इसका उद्देश्य जातीय समीकरण साधना और एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर को खत्म करना है. बीते वर्षों में पार्टी ने कुछ राज्यों में ऐसा प्रयोग किया है. हालांकि नतीजे हमेशा एक जैसे नहीं रहे, कहीं फायदा हुआ तो कहीं खास सफलता हाथ नहीं लगी.

चुनावी मैदान में उतर सकते हैं ये नेता

सूत्रों का कहना है कि बिहार में जिन नेताओं को उतारा जा सकता है, उनमें पूर्व सांसद सुशील सिंह (राजपूत), पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद रामकृपाल यादव (यादव), अश्विनी चौबे (ब्राह्मण), संजय पासवान (दलित), शाहनवाज हुसैन (मुस्लिम), केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय (यादव), सतीश चंद्र दूबे (ब्राह्मण), डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (कुशवाहा), मंत्री जनक राम (दलित), हरि सहनी (मल्लाह) और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (ब्राह्मण) जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी में जनता- मृत्युंजय

इस रणनीति पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि BJP घबराई हुई है क्योंकि इस बार जनता बदलाव के मूड में है. चाहे जितने बड़े चेहरे मैदान में उतार लें, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना चुकी है. यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है.

वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि 2025 का यह महासमर निर्णायक होगा. हमारी पार्टी का आलाकमान तय करेगा कि कौन नेता चुनाव लड़ेगा. जनता जिसे चाहेगी, उसी को मौका दिया जाएगा. बिहार सुशासन के पथ पर आगे बढ़ चुका है और वापस जंगल राज में नहीं जाना चाहता.

लोकप्रिय चेहरों को मैदान में उतारना बीजेपी की सोची-समझी रणनीति

राजनीतिक विश्लेषक संतोष यादव का मानना है कि लोकप्रिय चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी की सोची-समझी रणनीति है. इससे न केवल कमजोर सीटों पर पकड़ मजबूत होगी बल्कि जातीय समीकरण भी साधे जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इन नेताओं का अपने-अपने समाज में गहरा प्रभाव है, जिससे वोटर आकर्षित होंगे और एंटी-इनकंबेंसी का असर कम हो सकता है.

कुल मिलाकर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी बड़े दांव खेलने की तैयारी में है. अब देखना होगा कि यह रणनीति पार्टी को सफलता दिलाती है या विपक्ष के दावों के आगे फीकी पड़ जाती है.

Published at : 29 Sep 2025 01:01 PM (IST)
Tags :
RJD Tejashwi Yadav BJP Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: एक्टर विजय 4.30 घंटे लेट...27 हजार लोग पहुंचे, भगदड़ की इनसाइड स्टोरी | ABP LIVE
Heavy Rains: महाराष्ट्र में Monsoon का कहर, Latur से Chhatrapati Sambhaji Nagar तक तबाही!
Lucknow Airport Bomb Threat: Lucknow Airport को मिला धमकी भरा Email, Search Operation जारी
India-Pak Finals: PM Modi ने India की जीत पर दिया बड़ा बयान | Asia Cup
Asia Cup finals: BCCI सचिव का बड़ा बयान, 'युद्ध छेड़ने वाले देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे' |Ind-Pak match
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के पूरे पैसे..., आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब; इस कदम से खुश होगा हर भारतीय
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
लाइफस्टाइल
Correct Way To Drink Vodka: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका
90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका
शिक्षा
DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना? ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड का आज अंतिम मौका
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना? ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड का आज अंतिम मौका
ट्रेंडिंग
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget