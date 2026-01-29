अजित पवार के निधन में राजनीतिक नजरिया! ममता बनर्जी के बयान पर भड़क गए JDU नेता

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअजित पवार के निधन में राजनीतिक नजरिया! ममता बनर्जी के बयान पर भड़क गए JDU नेता

Baramati Plane Crash: अजित पवार के निधन पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर JDU ने विरोध किया. राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस दुखद घटना को राजनीति से जोड़ना शर्मनाक है और देश को गंभीर बहस की जरूरत है.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Jan 2026 01:46 PM (IST)
अजित पवार के निधन पर दिए गए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है. जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस दुखद घटना को राजनीतिक रंग देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला व्यक्तिगत शोक का है और इसे राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए.

ममता बनर्जी के बयान पर जदयू की प्रतिक्रिया

राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी का अजित पवार से व्यक्तिगत या राजनीतिक संबंध रहा होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में शरद पवार की भूमिका और भावनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि शरद पवार केवल अजित पवार के चाचा नहीं थे, बल्कि उनके लिए पिता और मार्गदर्शक के समान थे. ऐसे संवेदनशील समय में बयानबाजी से परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के कई नेताओं के बयान इस दुख को और गहरा कर रहे हैं, जो बिल्कुल अनुचित है.

विमान हादसे की जांच और विपक्ष पर निशाना

विमान हादसे की जांच को लेकर जदयू प्रवक्ता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि डीजीसीए इस तरह के हादसों की जांच नियमित प्रक्रिया के तहत करता है और इसमें कोई असामान्य बात नहीं है. देश ने इस हादसे में एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता को खोया है, इसलिए जांच होना स्वाभाविक है. लेकिन जिस तरह से कुछ राजनीतिक दल इस जांच को संदेह और राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह बेहद शर्मनाक है.

लैंड फॉर जॉब घोटाला और संसद की कार्यवाही पर टिप्पणी

इसके अलावा, लैंड फॉर जॉब घोटाले पर बोलते हुए राजीव रंजन ने लालू यादव पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "काफी लंबे समय से जमीन, नौकरी और आईआरसीटीसी से जुड़े मामले अदालतों में लंबित हैं. चारा घोटाले के बाद भी लालू यादव की संपत्ति में बढ़ोतरी रुक नहीं पाई है. यही वजह है कि उन्हें बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं

तमिलनाडु की राजनीति और विपक्षी गठबंधन पर नजर

तमिलनाडु की राजनीति पर बोलते हुए जदयू प्रवक्ता ने कहा कि डीएमके की कनिमोझी पार्टी की दूसरी सबसे प्रभावशाली नेता हैं. स्टालिन के बाद पार्टी में उनकी भूमिका बेहद अहम है और वह एक वरिष्ठ सांसद भी हैं. राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत से कोई ठोस नतीजा न निकलना पहले से ही संकेत दे रहा था. 

Published at : 29 Jan 2026 01:46 PM (IST)
Ajit Pawar JDU News BIHAR NEWS Rajeev Ranjan Prasad
