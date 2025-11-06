25 साल की मैथिली ठाकुर के सामने RJD के वरिष्ठ नेता बिनोद मिश्रा, बताया मैथिली ने कर दी क्या 'गलती'
Alinagar Assembly Seat Voting: अलीनगर विधानसभा सीट पर मैथिली ठाकुर बनाम बिनोद मिश्रा का मुकाबला है. बिनोद मिश्रा ने मैथिली की कम उम्र में चुनाव लड़ने पर सवाल उठाया और खुद को 'धरती का बेटा' बताया.
बिहार के सियासीत में जिस दिन का लंबे समय से इंतजार हो रहा था, वह आज आ गया है. आज यानी गुरुवार, 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है. इस बार बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट खूब सुर्खियों में है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से प्रख्यात लोकगायिका मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है. उनके सामने आरजेडी के बिनोद मिश्रा हैं.
दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर केवल 25 साल की हैं, जबकि 65 वर्षीय राजद कैंडिडेट बिनोद मिश्रा राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं. इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक ओर मैथिली ठाकुर युवा जज्बा और नई सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो वहीं बिनोद मिश्रा लंबे अनुभव और सियासत के उतार-चढ़ाव देखने के बाद एक सुलझे हुए नेता बनकर उभरे हैं. अब इन दोनों में से जनता किसे चुनती है, यह देखना दिलचस्प होगा.
बिहार चुनाव में मतदान से पहले एबीपी न्यूज ने बिनोद मिश्रा से खास बातचीत की. इस दौरान बिनोद मिश्रा ने कहा, "यह हॉट सीट नहीं बल्कि कूल सीट है." इसी के साथ उन्होंने जनता से भारी मात्रा में मतदान करने की अपील की. बिनोद मिश्रा ने कहा, "देश को मुश्किल से आजादी मिली है. मतदान एक पर्व है. बाहर निकलिए, मतदान कीजिए. अपने शहर और गांव के विकास में योगदान दीजिए."
मैथिली ठाकुर पर साधा निशाना
बिनोद मिश्रा ने मैथिली ठाकुर के इतनी कम उम्र में चुनाव लड़ने पर असहमति जताई और कहा कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी. बिनोद मिश्रा ने कहा, "मैथिली को राज्यसभा सीट तो मिल ही जाती. अपने संगीत के क्षेत्र में वो इतना अच्छा कर रही थीं. वह और आगे जातीं. उन्हें थोड़ा संयम रखना चाहिए था."
लोग जानते हैं धरती का बेटा कौन- बिनोद मिश्रा
इतना ही नहीं, बिनोद मिश्रा ने आगे कहा, "अलीनगर में लोग जानते हैं कि उनका धरती का बेटा कौन है. पिछली बार भी बिना किसी सेलिब्रिटी के महज कुछ वोट से पीछे रहे थे. अब क्या ही होगा? मैं नहीं, अलीनगर के लोग विधायक बनेंगे."
