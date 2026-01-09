सर्दियों के मौसम ने उत्तर भारत के राज्यों में लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. राजस्थान से झारखंड तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया. मौसम विभाग ने यह जानकारी दी. विभाग के अनुसार, सिरसा हरियाणा का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसी तरह, नारनौल भी भीषण ठंड की चपेट में रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

मौसम विभाग के मुताबिक, करनाल में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री, भिवानी में पांच डिग्री, हिसार में 5.1 डिग्री और रोहतक में छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा, अंबाला में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री और फरीदाबाद में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. विभाग ने बताया कि पंजाब में बठिंडा सबसे सर्द स्थान रहा, जहां पारा 4.4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा.

वहीं, गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री, अमृतसर में 6.3 डिग्री, लुधियाना में 6.2 डिग्री और फरीदकोट में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, पटियाला में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसी के साथ दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

Rajashthan IMD Alert: राजस्थान में भी शीतलहर

वहीं राजस्थान के अनेक इलाकों में शीतलहर का दौर जारी है और बीते चौबीस घंटे में कई जगह हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह यह जानकारी दी. विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गयी. साथ ही राज्य के कुछ भागों में घना से अति घना कोहरा, शीत लहर व अति शीत दिन दर्ज किये गए.

इस दौरान सर्वाधिक बारिश झुंझुनू में 5.0 मिलीमीटर हुई. इस दौरान अधिकतम तापमान जवाई बांध (पाली) में 24.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया.

राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा आगामी 1-2 दिन राज्य के कुछ भागों में सुबह के समय अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. अनेक जगह शीतलहर जारी रहेगी.

Jharkhand Weather Update: झारखंड में कैसा रहेगा कल का मौसम?

दूसरी ओर झारखंड के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को शीतलहर का प्रकोप बना रहा और राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. यह जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दी.

IMD के अनुसार, खूंटी में राज्य का सबसे कम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके बाद डालटनगंज में 3.2 डिग्री सेल्सियस और बोकारो में 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.

रांची स्थित IMD केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, 'झारखंड के ऊपर क्षोभमंडलीय स्तर पर उत्तर-पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं जिसके कारण राज्य के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है.'

IMD के अनुसार, जिन जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, उनमें बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, डालटनगंज (पलामू), लोहरदगा, पाकुड़, रांची, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं.