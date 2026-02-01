हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWI vs SA T20I Series: आखिरी ओवर में बदल गया पूरे गेम, 6 गेंद में वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को चटाई धूल

आखिरी ओवर में जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे, तब शमर जोसेफ ने कमाल की गेंदबाजी कर मैच का रुख पलट दिया. बारिश से छोटे हुए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने रोमांचक अंदाज में 6 रन से जीत दर्ज करी.

By : एबीपी लाइव, एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Feb 2026 09:00 AM (IST)
WI vs SA T20I Series: साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रोमांच की सारी हदें पार कर गया. बारिश से प्रभावित इस मैच में दोनों टीमों को 10-10 ओवर खेलने का मौका मिला, जहां वेस्टइंडीज ने शानदार वापसी करते हुए साउथ अफ्रीका को 6 रन से हरा दिया. हालांकि, शुरुआती दो मैच जीतकर साउथ अफ्रीका पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था और मेहमान टीम क्लीन स्वीप से चूक गई.

बारिश ने बदला मैच का मिजाज

जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मौसम ने अहम भूमिका निभाई. बारिश के कारण मैच को छोटा कर 10 ओवर प्रति टीम कर दिया गया. टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया.

शाई होप की कप्तानी पारी

वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 114 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. छोटे स्कोर वाले मैच में यह स्कोर चुनौतीपूर्ण साबित हुआ.

साउथ अफ्रीका की लड़खड़ाती शुरुआत

115 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिससे रन रेट का दबाव बढ़ता चला गया. हालांकि मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने मैच को आखिरी ओवर तक खींच लिया और एक वक्त मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका की पकड़ में नजर आ रहा था.

आखिरी ओवर बना मैच का टर्निंग पॉइंट

मैच का असली रोमांच आखिरी ओवर में देखने को मिला, जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 6 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे. गेंद शमर जोसेफ के हाथ में थी. उन्होंने जबरदस्त लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए दबाव बनाया. नतीजा यह रहा कि साउथ अफ्रीका जरूरी रन नहीं बना सका और 10 ओवर में 118/6 रन बनाकर मैच हार गई.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अहम सबक

इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज का अंत सम्मान के साथ किया. वहीं साउथ अफ्रीका के लिए यह मैच चेतावनी की तरह रहा, खासकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले. अब दोनों टीमें भारत पहुंचेंगी, जहां उन्हें दुनिया के सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना है. 

Published at : 01 Feb 2026 09:00 AM (IST)
Shimron Hetmyer T20I Series WI Vs SA T20 World Cup 2026
