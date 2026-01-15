विराट कोहली की नंबर-1 कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा, इस खिलाड़ी ने बढ़ाई टेंशन

भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की बात यह रही कि विराट कोहली ने एक बार फिर आईसीसी वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर-1 पोजीशन हासिल कर ली है. हालांकि यह खुशी ज्यादा देर टिकती नजर नहीं आ रही. वजह है न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल, जो कोहली से सिर्फ एक अंक पीछे चल रहे हैं. ऐसे में आने वाला मुकाबला तय करेगा कि रैंकिंग का ताज विराट के सिर पर रहेगा या किसी और के पास चला जाएगा.

नंबर-1 बने लेकिन दबाव भी बढ़ा

विराट कोहली हाल के समय में शानदार लय में दिखे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 93 रन बनाए थे. इसी पारी के दम पर वह आईसीसी वनडे रैंकिंग में फिर से नंबर-1 पर पहुंचे. लंबे समय बाद यह मुकाम हासिल करना कोहली के लिए खास रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वह इस लिस्ट में टॉप पर नहीं थे.

हालांकि, दूसरे वनडे में कोहली का बल्ला ज्यादा नहीं चला और वह सिर्फ 23 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे. इस कम स्कोर का सीधा असर उनकी रैंकिंग पर पड़ा और नंबर-1 की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा.

डेरिल मिचेल ने बढ़ाई टेंशन

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं. पहले वनडे में उन्होंने तेज 84 रन बनाए और रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई. इसके बाद दूसरे वनडे में मिचेल ने भारत के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और नाबाद 131 रन ठोक दिए. इस पारी के साथ ही वह रैंकिंग में विराट से सिर्फ एक अंक पीछे आ गए.

फिलहाल कोहली के पास 785 रेटिंग पॉइंट हैं, जबकि मिचेल के खाते में 784 अंक हैं. यानी सिर्फ एक अंक का फर्क और तीसरा वनडे तय करेगा कि अगला नंबर-1 बल्लेबाज कौन होगा.

रोहित शर्मा को भी झटका

इस रैंकिंग अपडेट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा को भी नुकसान हुआ है. वह दो स्थान फिसलकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों के लिए आने वाले मैच काफी अहम साबित होने वाले हैं.

कोहली का शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में दबदबा किसी से छुपा नहीं है. यह 11वीं बार है जब उन्होंने नंबर-1 वनडे बल्लेबाज का ताज पहना है. उन्होंने पहली बार 2013 में यह उपलब्धि हाासिल की थी. अब तक वह कुल 800 से ज्यादा दिनों तक वनडे रैंकिंग में नंबर-1 रह चुके हैं, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है. अब सबकी नजरें तीसरे वनडे पर टिकी हैं, जहां विराट कोहली के सामने सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि अपना ताज बचाने की भी चुनौती होगी.