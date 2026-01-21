बाबर आजम ने विराट कोहली को टेस्ट रैंकिंग में इन दो बल्लेबाजों से रखा पीछे, जानिए क्या बताई वजह

मौजूदा क्रिकेट दौर में अगर किसी एक बल्लेबाज का नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो वह हैं विराट कोहली. भारत ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस उन्हें इस पीढ़ी का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते हैं. अब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने भी विराट की महानता पर मुहर लगा दी है. हालांकि बाबर की राय में एक दिलचस्प मोड़ भी है. उन्होंने विराट कोहली को व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ऊपर रखा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात आते ही उन्हें ‘फैब-4’ में तीसरे नंबर पर रखा.

व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट नंबर-1

बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में 2010 के बाद के दौर के चार दिग्गज बल्लेबाजों- विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियम्सन—की रैंकिंग की. बाबर के मुताबिक, विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में लगातार असर डाला है. बड़े मैचों में जिम्मेदारी लेना, दबाव में रन बनाना और मैच जिताना- इन सभी मामलों में विराट सबसे आगे नजर आते हैं. यही वजह है कि बाबर ने उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट का बेस्ट बल्लेबाज माना.

टेस्ट क्रिकेट में बदली तस्वीर

जब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात हुई, तो बाबर की रैंकिंग बदल गई. उन्होंने टेस्ट में स्टीव स्मिथ को नंबर-1, जो रूट को दूसरे और विराट कोहली को तीसरे स्थान पर रखा. बाबर का मानना है कि स्मिथ ने अलग-अलग देशों और मुश्किल परिस्थितियों में टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. वहीं रूट ने पिछले कुछ सालों में लगातार रन बनाकर इंग्लैंड की टीम को संभाले रखा है.

विराट को तीसरा नंबर क्यों?

बाबर आजम के अनुसार, विराट कोहली का टेस्ट करियर शानदार रहा है, लेकिन आखिरी कुछ वर्षों में उनकी फॉर्म में गिरावट देखने को मिली. इसी दौर में उन्हें टेस्ट क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया था. जिससे इसका असर उनकी आईसीसी रैंकिंग पर पड़ा. इसके उलट, वनडे क्रिकेट में विराट आज भी शानदार औसत से रन बना रहे हैं और शतक जड़ रहे हैं, जो उनकी क्लास को दिखाता है.

स्मिथ और रूट की मजबूती

स्टीव स्मिथ आज भी टेस्ट क्रिकेट में कठिन गेंदबाजी आक्रमण के सामने लंबी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं. वहीं जो रूट ने हाल के वर्षों में घर और बाहर, दोनों जगह रन बनाकर खुद को इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित किया है. यही वजह है कि बाबर ने इन्हें टेस्ट में विराट से आगे रखा.

बाबर की राय क्यों है खास?

यह आकलन इसलिए भी अहम है क्योंकि बाबर आजम खुद विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं. ऐसे में उनकी रैंकिंग को संतुलित और ईमानदार माना जा रहा है. विराट भले ही टेस्ट क्रिकेट से दूर हो गए हों, लेकिन व्हाइट बॉल में उनका दबदबा अब भी कायम है. यही कारण है कि बाबर की नजर में विराट आज भी इस दौर के सबसे महान क्रिकेटर हैं.