एमएस धोनी के एक पोस्ट ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. भारत के स्टार खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 से पहले संकेत दिया है कि वह 7 नंबर की जर्सी छोड़कर 8 नंबर की जर्सी पहनने जा रहे हैं. नंबर-7 सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये माही और फैंस के लिए एक इमोशन है. बता दें कि धोनी 7वें महीने की 7 तारीख को जन्मे थे, इस कारण वह इस नंबर की जर्सी पहनते हैं. तो अब अपने आईपीएल करियर के अंतिम दौर पर वह जर्सी नंबर क्यों बदल रहे हैं.

एमएस धोनी आईपीएल में पहले संस्करण से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं. सिर्फ 2 सीजन में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेले, जब सीएसके पर बैन लगा हुआ था. 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी अब सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं. माना जा रहा है कि आईपीएल 2026 उनका बतौर प्लेयर आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है. लेकिन इससे पहले धोनी ने अपने पोस्ट से सभी को चौंका दिया है.

क्या एमएस धोनी पहनेंगे 8 नंबर की जर्सी?

धोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "कुछ नंबर आपके साथ रहते हैं और नंबर-7 मेरे लिए उनमें से एक रहा है. लेकिन आज, मैं इसे बदलकर 8 कर रहा हूं." वीडियो में नंबर-7 की जर्सी नजर आती है, लेकिन कोई उसे उतारकर वहां नंबर-8 की जर्सी टांग देता है.

लेकिन आखिर एमएस धोनी अपने आईपीएल करियर के अंतिम दौर में अपनी जर्सी नंबर क्यों बदल रहे हैं? यही सवाल हर फैन सोच रहा है. धोनी ने अपने पोस्ट में लिखा, "आप इसका कारण आने वाले समय में जानेंगे." हालांकि जो जर्सी वीडियो में नजर आ रही है, वो सीएसके की या येलो रंग की नहीं है. ये जर्सी नीले रंग की है, जिसमें तिरंगे के रंग की धारियां बनी हुई है.

धोनी की जर्सी हो चुकी है रिटायर

बता दें कि साल 2023 में बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर-7 को रिटायर करने का फैसला किया था. इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर (2017 में) किया जा चुका है. धोनी के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 278 मैचों में खेली 242 पारियों 5439 रन बनाए हैं, इसमें 24 अर्ध्दशतक शामिल हैं.