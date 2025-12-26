तूफानी पारी के बाद टूर्नामेंट से बाहर! विजय हजारे ट्रॉफी में क्यों नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी?

विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले ही मैच में ऐसा तूफान मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत उनकी चर्चा करने लगा. अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 84 गेंदों में 190 रनों की विस्फोटक पारी खेली और गेंदबाजों की एक न चलने दी. इस पारी ने उन्हें रातों-रात सुर्खियों में ला दिया. हालांकि इसके तुरंत बाद ही यह खबर आई कि वैभव अब इस टूर्नामेंट में आगे नजर नहीं आएंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी से क्यों बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी?

कई लोगों को लगा कि शायद चोट या टीम चयन से जुड़ी कोई समस्या होगी, लेकिन असल वजह इससे कहीं ज्यादा खास है. दरअसल, 26 दिसंबर को वैभव सूर्यवंशी को दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह में बुलाया गया है. उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित बाल सम्मानों में से एक माना जाता है. इस समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों को सम्मान देंगी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चयनित बच्चों से मुलाकात करेंगे.

इस खास मौके के लिए वैभव पहले ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं. यही कारण है कि 26 दिसंबर को प्लेट ग्रुप में मणिपुर के खिलाफ होने वाले बिहार के दूसरे मुकाबले में वह टीम का हिस्सा नहीं होंगे. क्रिकेट के मैदान पर चमकने के साथ-साथ राष्ट्रीय मंच पर सम्मान पाना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है, और वैभव के लिए भी यह पल बेहद खास है.

अंडर-19 टीम के साथ अगली बड़ी चुनौती

दिल्ली में पुरस्कार समारोह के बाद वैभव सूर्यवंशी को आराम का मौका नहीं मिलेगा. उन्हें सीधे भारतीय अंडर-19 टीम के साथ शामिल होना है. टीम इंडिया 30 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान भरेगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज 4 से 9 जनवरी तक चलेगी.

इसके बाद भारतीय अंडर-19 टीम 15 जनवरी से शुरू होने वाले अंडर-19 विश्व कप में हिस्सा लेगी. भारत का पहला मैच अमेरिका के खिलाफ बुलावायो में खेला जाएगा. ऐसे में साफ है कि राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारियों के चलते वैभव विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए आगे नहीं खेल पाएंगे.