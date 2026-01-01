2025 में क्रिकेट ने देखे 5 चौंकाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिन्हें अब तोड़ना बेहद मुश्किल

साल 2026 शुरू हो गया है. साल 2025 में पूरे साल क्रिकेट फैंस को रोमांच, रिकॉर्ड और यादगार लम्हों की कोई कमी नहीं रही. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर घरेलू टूर्नामेंट और टी20 लीग तक, हर मंच पर खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से इतिहास रचा. कई रिकॉर्ड ऐसे बने, जिन्हें आने वाले सालों में तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद मुश्किल होगा. आइए नजर डालते हैं 2025 में बने क्रिकेट के ऐसे ही 5 विश्व रिकॉर्ड पर, जो इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिने जाएंगे.

13 देशों के खिलाफ जड़ी सेंचुरी

वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शाई होप ने 2025 में एक अनोखा कीर्तिमान अपने नाम किया. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में शानदार शतक जड़ा. इसी के साथ वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 13 अलग-अलग देशों के खिलाफ शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड महेला जयवर्धने और क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 12-12 देशों के खिलाफ शतक लगाए थे.

टी20 इंटरनेशनल में एक मैच में 8 विकेट

टी20 क्रिकेट में आमतौर पर बल्लेबाजों का दबदबा रहता है, लेकिन 2025 में भूटान के गेंदबाज सोनम येशे ने इतिहास रच दिया. म्यांमार के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उन्होंने एक ही मैच में 8 विकेट झटके. यह पहली बार है जब किसी गेंदबाज ने टी20 इंटरनेशनल में यह कारनामा किया हो. छोटे फॉर्मेट में इतनी सफलता मिलना इस रिकॉर्ड को लगभग अटूट बनाता है.

सबसे कम उम्र में लिस्ट ए शतक

भारत के बिहार से आने वाले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल और 272 दिन की उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाकर सबको चौंका दिया. उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. इतनी कम उम्र में इस स्तर का प्रदर्शन भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगाता है.

टी20 की एक पारी में 19 छक्के

न्यूजीलैंड के फिन एलेन ने मेजर लीग क्रिकेट में एक ही पारी में 19 छक्के लगा दिए. यह कारनामा उन्होंने वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ खेलते हुए किया. यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था. इतनी आक्रामक बल्लेबाजी आज भी बेहद दुर्लभ मानी जाती है.

एक ओवर में 5 विकेट का कारनामा

2025 का सबसे हैरान करने वाला रिकॉर्ड इंडोनेशिया के गेंदबाज गेडे प्रियांदना ने बनाया. उन्होंने कंबोडिया के खिलाफ इंटरनेशनल मैच में एक ही ओवर में 5 विकेट चटका दिए और सिर्फ 1 रन दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है. इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हर गेंद पर विकेट लेना जरूरी होगा, जो लगभग नामुमकिन सा लगता है.