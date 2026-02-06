हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
5 मुकाबलों में बदला समीकरण, T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की संभावित प्लेइंग 11 देखिए, ये खिलाड़ी बाहर!

5 मुकाबलों में बदला समीकरण, T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की संभावित प्लेइंग 11 देखिए, ये खिलाड़ी बाहर!

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत की प्लेइंग 11 की तस्वीर तेजी से बदल रही है. कुछ ही मैचों में संजू सैमसन की जगह पर सवाल खड़े हो गए हैं, जबकि ईशान किशन ने दमदार प्रदर्शन से चयन की रेस में बढ़त बना ली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Feb 2026 05:59 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम का संतुलन तेजी से बदलता नजर आ रहा है. कुछ समय पहले तक टीम की प्लेइंग इलेवन में जिन खिलाड़ियों की जगह लगभग तय मानी जा रही थी, अब वही खिलाड़ी चयन की दौड़ में पिछड़ते दिख रहे हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिनकी जगह अब खतरे में नजर आ रही है.

न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं दिखा भरोसेमंद प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में संजू सैमसन को लगातार मौके दिए गए. टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पहली पसंद विकेटकीपर के तौर पर आजमाया, लेकिन बल्ले से वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. पांच मैचों में वो सिर्फ 46 रन ही बना सके. उनके रन बेहद साधारण रहे, जिससे टीम को तेज शुरुआत और मध्यक्रम में स्थिरता नहीं मिल पाई. टी20 जैसे फॉर्मेट में यह कमी सीधे तौर पर खिलाड़ी की दावेदारी को कमजोर कर देती है.

ईशान किशन की दमदार वापसी

दूसरी ओर, ईशान किशन ने लंबे समय बाद टीम में लौटते ही अपना असर दिखाया. उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए यह साबित किया कि वह बड़े टूर्नामेंट में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उनके बल्ले से 8, 76, 28, 103 रनों की आक्रामक पारियां निकली. उनकी पारियों में आत्मविश्वास साफ नजर आया, जिसने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और टीम संयोजन पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया.

वॉर्म-अप मैच ने बदला समीकरण

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म-अप मुकाबले ने भी तस्वीर लगभग साफ कर दी. इस मैच में संजू सैमसन को बल्लेबाजी का मौका नहीं दिया गया, जबकि ईशान किशन ने बतौर ओपनर जिम्मेदारी संभाली थी. उन्होंने 20 गेंद में 53 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. साथ ही विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी गई, जो टीम मैनेजमेंट के भरोसे को दिखाता है.

पहले मैच की प्लेइंग XI पर असर

इन घटनाओं के बाद यह माना जा रहा है कि 7 फरवरी को होने वाले भारत के पहले मुकाबले में ईशान किशन को प्राथमिकता मिल सकती है. संजू सैमसन के लिए अब प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना आसान नहीं रह गया है, जब तक कि टीम को किसी बदलाव की जरूरत न पड़े.

वॉर्म-अप मैच कुछ और खिलाड़ियों के लिए भी संकेत लेकर आया. हर्षित राणा और कुलदीप सिंह गेंदबाजी में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे, जिससे उनके शुरुआती मुकाबलों में खेलने पर सवाल खड़े हो गए हैं. इससे साफ है कि टीम अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि मौजूदा फॉर्म के आधार पर फैसले ले रही है. 

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
Published at : 06 Feb 2026 05:59 AM (IST)
Playing 11 INDIAN CRICKET TEAM SANJU SAMSON T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
