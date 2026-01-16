T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरता नजर आ रहा है. इस बार मुद्दा बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचों को लेकर है. खबरें हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में अपने मैच खेलने को लेकर असहज है और वे अपने मुकाबले किसी अन्य देश या श्रीलंका में कराने की मांग कर रहे हैं. इन अटकलों पर अब BCCI ने अपनी स्थिति साफ कर दी है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि बांग्लादेश के मैचों को शिफ्ट करने को लेकर चल रही किसी भी बातचीत की उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने मीडिया से बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले में बोर्ड को अब तक “अंधेरे में” रखा गया है. उनके मुताबिक, BCB और ICC के बीच अगर कोई चर्चा हो रही है तो उसमें BCCI को शामिल नहीं किया गया है.

क्यों खड़ा हुआ यह विवाद?

दरअसल, हाल के दिनों में भारत-बांग्लादेश के बीच माहौल को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुरक्षा कारणों और राजनीतिक-सामाजिक तनाव के चलते बांग्लादेश भारत में खेलने को लेकर आशंकित है. इसी बीच, IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने की खबरों ने भी इस मुद्दे को और हवा दी.

इन घटनाओं के बाद BCB ने ICC के सामने यह मांग रखी कि टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच भारत के बजाय किसी अन्य स्थान पर कराए जाएं. इस पर ICC और BCB के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी हुई. बांग्लादेश की ओर से दावा किया गया कि मौजूदा हालात में भारत में खेलना उनकी टीम के लिए सहज नहीं है.

ICC की सुरक्षा रिपोर्ट क्या कहती है?

ICC से जुड़े सूत्रों के अनुसार, स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के संभावित वेन्यू का आकलन किया है. रिपोर्ट में कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों को “कम से मध्यम जोखिम” की श्रेणी में रखा गया है. ICC का मानना है कि सामान्य सुरक्षा इंतजामों के साथ बांग्लादेशी टीम के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है और तय शेड्यूल के अनुसार मैच कराए जा सकते हैं.

शेड्यूल पर अब भी कायम ICC

मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक, बांग्लादेश को 7 फरवरी 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना पहला मुकाबला खेलना है. जहां उसका सामना वेस्टइंडीज की टीम से होगा. इसके बाद इंग्लैंड, इटली और नेपाल के खिलाफ भी मुकाबले भारत में ही प्रस्तावित हैं.

अब सवाल यही है कि क्या ICC बांग्लादेश की मांग मानकर शेड्यूल में बदलाव करेगा या फिर टीम को तय कार्यक्रम के अनुसार भारत आना पड़ेगा. फिलहाल BCCI ने गेंद ICC के पाले में डाल दी है और साफ कर दिया है कि उन्हें आधिकारिक सूचना मिलने का इंतजार है.