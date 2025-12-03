स्मृति मंधाना-पालाश मुच्छल की शादी पर बड़ा अपडेट, आखिरकार भाई ने तोड़ी चुप्पी

भारतीय क्रिकेट की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और संगीतकार पालाश मुच्छल की शादी एक बार फिर चर्चा में है. 23 नवंबर को होने वाली यह हाई-प्रोफाइल शादी, स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते टल गई. जिसके बाद सांगली में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसी दौरान पालाश की भी तबीयत खराब हो गई और उन्हें भी एडमिट करना पड़ा. हालांकि दोनों अब डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं, लेकिन शादी की नई तारीख को लेकर फैन्स के बीच उत्सुकता बनी हुई है.

स्मृति के भाई ने तोड़ी चुप्पी

इसी बीच, सोशल मीडिया पर मंगलवार से एक नई तारीख 7 दिसंबर वायरल होने लगी. कई यूजर इसे ‘कन्फर्म डेट’ बताकर पोस्ट करने लगे, लेकिन परिवार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी. अब स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने खुलकर इन खबरों को गलत बताया है.

उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा, “मुझे इन तारीखों का कोई अंदाजा नहीं है. अभी तक शादी टली हुई है. नई तारीख की बात पूरी तरह अफवाह है.” इस बयान के बाद साफ हो गया कि दिसंबर की यह वायरल तारीख सिर्फ एक सोशल मीडिया चर्चा थी.

मां अमिता मुच्छल ने जताई उम्मीद

पालाश की मां अमिता मुच्छल ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों परिवारों पर इस अचानक हुए घटनाक्रम का काफी असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि स्मृति और पालाश इस पूरे मामले से काफी परेशान हैं.

अमिता ने बताया, “स्मृति और पालाश दोनों तकलीफ में हैं… सब कुछ तैयार था, मैंने स्मृति के लिए एक स्पेशल वेलकम तक प्लान किया था. हालांकि अभी भी सब ठीक हो जाएगा, शादी बहुत जल्दी होगी.”

सुनील शेट्टी ने की जेमिमाह की तारीफ

इसी बीच, स्मृति की करीबी दोस्त और टीम इंडिया की खिलाड़ी जेमिमाह रोड्रिग्स ने भी बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने स्मृति के साथ रहने के लिए WBBL सीजन से नाम वापस ले लिया. बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने जेमिमाह की इस दोस्ती की मिसाल की जमकर तारीफ की. उन्होंने X पर लिखा कि यह “सबसे सच्ची दोस्ती” का उदाहरण है. बिना बड़े बोल, सिर्फ चुपचाप साथ निभाना.