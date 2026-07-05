श्रेयस अय्यर फिसड्डी कप्तान, लास्ट 10 मैचों में सिर्फ एक जीत; इंग्लैंड के खिलाफ भी कर दी गलती

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर फिसड्डी कप्तान, लास्ट 10 मैचों में सिर्फ एक जीत; इंग्लैंड के खिलाफ भी कर दी बड़ी गलती

श्रेयस अय्यर फिसड्डी कप्तान, लास्ट 10 मैचों में सिर्फ एक जीत; इंग्लैंड के खिलाफ भी कर दी बड़ी गलती

Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. टीम 4 मैच खेल चुकी है. वहीं बतौर कप्तान अय्यर ने पिछले 10 में से सिर्फ 1 मैच जीता है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 05 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की कप्तानी में टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. बीते शनिवार (04 जुलाई) मेनचेस्टर में खेले गए मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत के जरिए दिए गए 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एकतरफा जीत हासिल की. इस हार के साथ श्रेयस एक बार फिर फिसड्डी कप्तान साबित हुए. 

अय्यर ने भारत के टी20 कप्तान के रूप में पहली सीरीज आयरलैंड के खिलाफ खेली. इस सीरीज में मेन इन ब्लू को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. यह पहला मौका था कि टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ किसी सीरीज में या फिर किसी भी मैच में हार का सामना किया था. वहीं कप्तान के रूप में अय्यर के पिछले 10 मैचों पर नजर डालें तो वह पूरी तरह ही फ्लॉप रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम ने 10 में से सिर्फ 1 ही मैच जीता था. 

श्रेयस अय्यर के पिछले 10 मैचों का रिकॉर्ड (बतौर कप्तान)

अय्यर कप्तान के रूप में भारत के लिए चार टी20 खेल चुके हैं, जिसमें एक मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा (इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20) रहा. बाकी के तीन टी20 (आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा मैच) में हार का सामना किया. ये हो गए 3 मैच, जिसमें श्रेयस की कप्तानी वाली टीम इंडिया को हार मिली. 

अब जरा इससे पहले चलते हैं. श्रेयस इससे पहले IPL 2026 में पंजाब किंग्स के लिए कप्तानी करते नजर आए थे. सीजन के पिछले 7 लीग मैचों में उनकी टीम ने सिर्फ 1 मैच जीता था और बाकी 6 में हार का सामना किया था. 

इस तरह आईपीएल के 7 मैच और टीम इंडिया के लिए 3 मैच (रद्द वाला हटाकर) मिलाकर अय्यर ने पिछले 10 मैचों में कप्तान के रूप में सिर्फ 1 मुकाबले में ही जीत हासिल की है. 

अब भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ अगला यानी तीसरा टी20 मंगलवार (07 जुलाई) को खेलना है. देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में भारतीय टीम कैसा परफॉर्म करती है. 

 

यह भी पढ़ें: PCB ने बाबर आजम को बनाया कप्तान, अब शाहीन अफरीदी बाहर; वेस्टइंडीज-इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम घोषित

Published at : 05 Jul 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
SHREYAS IYER IND Vs ENG T20
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