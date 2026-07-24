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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर! श्रीलंका सीरीज के बाद इस टूर्नामेंट में भिड़ेंगे दोनों; जानें तारीख और वेन्यू

सेमीफाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर! श्रीलंका सीरीज के बाद इस टूर्नामेंट में भिड़ेंगे दोनों; जानें तारीख और वेन्यू

India vs Pakistan Asian Games Schedule: एशियन गेम्स 2026 के लिए क्रिकेट का शेड्यूल सामने आ चुका है. जानिए भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत कब होगी?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 09:24 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम करीब 2 महीने बाद जापान जाएगी, जहां वह एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल के लिए दावेदारी पेश करेगी. एशियन गेम्स 19 सितंबर-4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे, जिसके लिए क्रिकेट का शेड्यूल सामने आ चुका है, लेकिन फैंस भारत और पाकिस्तान मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे.

मेंस और वीमेंस स्पर्धा के लिए एशियन गेम्स का शेड्यूल सामने आ चुका है, लेकिन भारत-पाकिस्तान की टक्कर तय नहीं है. दोनों पड़ोसी देश सिर्फ एक ही अवस्था में एशियन गेम्स में भिड़ सकते हैं. दरअसल महिला इवेंट की शुरुआत ही क्वार्टरफाइनल मुकाबलों से होगी, जबकि मेंस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश टॉप-सीड टीम हैं और चारों को सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिल गई है.

भारत-पाकिस्तान मैच कब होगा?

एशियन गेम्स में मेंस शेड्यूल की बात करें तो भारत और पाकिस्तान सिर्फ सेमीफाइनल में ही आमने-सामने आ सकते हैं. अगर दोनों टीम अपना-अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीत पाईं, तो उनकी टक्कर 1 अक्टूबर को होने वाले पहले सेमीफाइनल मैच में हो सकती है.

दूसरी ओर महिला टूर्नामेंट के शेड्यूल पर नजर डालें तो क्वार्टरफाइनल के ब्रैकेट में भारत और पाकिस्तान को इस तरह से स्थान दिया गया है, जिससे फाइनल से पहले उनकी टक्कर हो ही नहीं सकती. भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम अपने-अपने क्वार्टरफाइनल और फिर सेमीफाइनल मैच जीतकर 22 सितंबर को गोल्ड मेडल मैच में आमने-सामने आ सकती हैं.

भारत के नाम कितने गोल्ड मेडल?

क्रिकेट को पहली बार 2010 में एशियन गेम्स में शामिल किया गया था. भारत ने 2010, 2014 एशियन गेम्स में क्रिकेट स्पर्धा में भाग नहीं लिया था, जबकि 2018 एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया था. 2022 एशियन गेम्स में मेंस और वीमेंस टूर्नामेंट, दोनों का गोल्ड मेडल भारतीय टीम ने अपने नाम किया था. भारत ने अब तक एशियन गेम्स में दो मेडल जीते हैं और दोनों ही गोल्ड हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Jul 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asian Games Asian Games 2026
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