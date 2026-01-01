ओवर में 78 रन, 3 मैचों में 0 विकेट - विजय हजारे ट्रॉफी में सचिन तेंदुलकर के बेटे का फ्लॉप शो

अर्जुन तेंदुलकर के लिए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है. गेंद और बल्ले, दोनों से संघर्ष साफ नजर आ रहा है. गोवा की ओर से खेल रहे अर्जुन को अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ भी निराशा हाथ लगी, जहां न विकेट मिले और न ही बड़ी बल्लेबाजी पारी देखने को मिली.

गेंदबाजी में महंगे साबित हुए अर्जुन

मुंबई के खिलाफ मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने 8 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन इस दौरान उन्होंने 78 रन लुटा दिए. इसके बावजूद उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. यह इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा मैच रहा, जिसमें अर्जुन विकेट के हाथ कोई विकेट नही लगा. एक तेज गेंदबाज के तौर पर उनसे किफायती स्पेल और शुरुआती विकेटों की उम्मीद की जाती है, लेकिन अब तक उनका प्रदर्शन सवालों के घेरे में रहा है.

बल्लेबाजी में दिखी झलक, लेकिन नहीं आई बड़ी पारी

445 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए गोवा ने अर्जुन तेंदुलकर को ओपनिंग के लिए भेजा. अर्जुन ने शुरुआत अच्छी की और 5 चौके जड़कर आत्मविश्वास दिखाया. हालांकि वह इस मौके को नहीं भुना सके और 27 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनकी पारी में आक्रामकता तो दिखी, लेकिन टिककर खेलने की कमी साफ नजर आई. गोवा की टीम 9 विकेट पर 357 रन ही बना सकी और मुकाबला 87 रन से हार गई.

सरफराज खान बने मैच के हीरो

इस मुकाबले में मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने गोवा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. सरफराज ने 75 गेंदों में 157 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत मुंबई ने 8 विकेट पर 444 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो गोवा के लिए पहाड़ जैसा लक्ष्य साबित हुआ.

पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष जारी

विजय हजारे ट्रॉफी में अर्जुन का प्रदर्शन अब तक साधारण रहा है. हि माचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में उनके बल्ले से सिर्फ 1 रन आया था. वहीं गेंदबाजी में 6 ओवर में 58 रन खर्च कर बैठे थे. सिक्किम के खिलाफ मैच में उन्होंने 26 गेंदों में 19 रन बनाए, लेकिन 9 ओवर में 49 रन देने के बावजूद कोई विकेट नहीं ले पाए.

IPL 2026 में नई शुरुआत की उम्मीद

घरेलू क्रिकेट में संघर्ष के बावजूद अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2026 में नया मौका मिलने वाला है. वह अगले सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते नजर आएंगे. एलएसजी ने उन्हें मुंबई इंडियंस से ट्रेड के जरिए टीम में शामिल किया है. अर्जुन अब तक लिस्ट-ए क्रिकेट में 20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 25 विकेट दर्ज हैं.अब देखना दिलचस्प होगा कि अर्जुन तेंदुलकर घरेलू क्रिकेट में अपनी फॉर्म में वापसी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आगे उनके लिए मौके और चुनौतियां दोनों बड़ी है.