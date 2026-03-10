टी20 वर्ल्डकप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बीच एक कहानी ऐसी भी सामने आई जिसने फैंस को भावुक कर दिया. यह कहानी है भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह की, जिन्होंने निजी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में भी टीम के लिए जिम्मेदारी निभाई.

टीम इंडिया की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन इस जीत के पीछे रिंकू सिंह की हिम्मत और जज्बे की भी खूब चर्चा हो रही है. टूर्नामेंट के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था, फिर भी उन्होंने टीम के साथ बने रहने का फैसला किया.

पिता के निधन के बाद भी टीम से जुड़े रहे

रिंकू सिंह के लिए यह वर्ल्ड कप भावनात्मक रूप से बेहद कठिन रहा. पिता के निधन के बाद भी उन्होंने देश के लिए खेलने की जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी. पिता के निधन होने के एक दिन बाद ही रिंकू सिंह ने भारतीय टीम को ज्वाइन कर लिया था. हालांकि इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला. उन्होंने 5 मैचों में 24 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी मानसिक मजबूती ने सभी का दिल जीत लिया. टीम के साथ बने रहकर उन्होंने यह दिखाया कि मुश्किल हालात में भी खिलाड़ी अपने देश के लिए कैसे खड़े रहते हैं.

मंगेतर प्रिया सरोज का भावुक संदेश

रिंकू सिंह की मंगेतर और सांसद प्रिया सरोज ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने रिंकू की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "कुछ दिन सिर्फ कैलेंडर में लिखे जाते हैं, लेकिन 8 मार्च 2026 जैसे दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं. यह वही दिन है जब भारत ने टी20 वर्ल्डकप 2026 की ट्रॉफी उठाई और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया. यह गौरव का ऐसा पल है, जिसे देश आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखेगा और जश्न मनाएगा." उनके इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने शेयर किया और रिंकू के जज्बे की सराहना की.

जल्द शादी के बंधन में बंध सकता है यह जोड़ा

बीत साल ही रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने एक निजी कार्यक्रम में सगाई कर अपने रिश्ते की शुरुआत की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले है. माना जा रहा है कि आईपीएल 2026 के बाद यह जोड़ा शादी कर सकता है.

भले ही इस विश्व कप में रिंकू सिंह का प्रदर्शन आंकड़ों में ज्यादा बड़ा नहीं दिखता, लेकिन टीम की ऐतिहासिक जीत के बीच उनकी यह कहानी फैंस के दिलों को छू गई. उनके जज्बे ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहने में होती है.

यह भी पढ़ें

टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने क्या कुछ कहा, एक क्लिक में पढ़िए सभी के बयान

ICC ने घोषित की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की बेस्ट XI, 4 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री, जानिए कप्तान किसे चुना गया