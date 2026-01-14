इस खिलाड़ी ने चुनी IPL बेस्ट XI, कोहली को किया ड्रॉप, कप्तान बना ये खिलाड़ी

आईपीएल 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने अपनी ऑल-टाइम आईपीएल प्लेइंग इलेवन चुनकर क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है. सबसे बड़ा सरप्राइज यह रहा कि इस टीम में विराट कोहली को जगह नहीं मिली, जबकि कप्तानी की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी गई है. जितेश का यह चयन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

RCB से है खास रिश्ता

जितेश शर्मा ने 2025 में आरसीबी के लिए खेलते हुए खुद को एक भरोसेमंद फिनिशर के रूप में साबित किया था. मेगा ऑक्शन में 11 करोड़ रुपये में खरीदे गए जितेश ने उस सीजन में तेज रन बनाकर टीम को मजबूती दी. आरसीबी ने उसी साल पहली बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी, जिसमें जितेश की भूमिका अहम रही. इस दौरान उन्होंने 176.35 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए. शानदार प्रदर्शन के बावजूद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान किशन की वापसी से उन्हें जगह नहीं मिली.

जितेश शर्मा की ऑल-टाइम IPL XI

जितेश की चुनी हुई टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और एडम गिलक्रिस्ट को दी गई है. दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल में अपनी आक्रामक शुरुआत के लिए जाने जाते हैं. तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव को रखा गया है, जो टी20 क्रिकेट में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. मिडिल ऑर्डर में जैक कैलिस और एबी डीविलियर्स जैसे दिग्गज शामिल हैं, जो अनुभव और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हैं.

धोनी कप्तान, ऑल-राउंडर्स से संतुलन

महेंद्र सिंह धोनी को न सिर्फ विकेटकीपर बल्कि कप्तान के रूप में चुना गया है. जितेश का मानना है कि धोनी की कप्तानी और शांत स्वभाव बड़े मैचों में टीम को बढ़त दिलाता है. ऑल-राउंड विकल्प के तौर पर हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जिससे बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन बनता है.

गेंदबाजी में भरोसेमंद आक्रमण

गेंदबाजी यूनिट में वरुण चक्रवर्ती को स्पिन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि तेज गेंदबाजी का भार जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड संभालते नजर आते हैं. यह आक्रमण किसी भी पिच पर विपक्षी टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है.

जीतेश शर्मा की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, एडम गिलक्रिस्ट (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, जैक्स कैलिस, एबी डीविलियर्स, हार्दिक पंड्या, एमएस धोनी (कप्तान), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड.