हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअबरार अहमद की खरीद के बाद काव्या मारन की टीम को लगा झटका, आधिकारिक ट्विटर अकाउंट सस्पेंड!

अबरार अहमद की खरीद के बाद काव्या मारन की टीम को लगा झटका, आधिकारिक ट्विटर अकाउंट सस्पेंड!

द हंड्रेड के ऑक्शन में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने के बाद काव्या मारन की टीम विवादों में घिर गई है. सोशल मीडिया पर फैंस के विरोध के बीच टीम का आधिकारिक X अकाउंट भी अचानक सस्पेंड हो गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Mar 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड की मशहूर टी20 लीग द हंड्रेड के खिलाड़ी ऑक्शन के बाद एक बड़ा विवाद सामने आ गया है. भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल किया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. इतना ही नहीं, खिलाड़ी को खरीदने के कुछ ही घंटों बाद टीम का आधिकारिक X (पहले ट्विटर) अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है.

ऑक्शन में अबरार अहमद पर लगी बोली

द हंड्रेड के मेंस प्लेयर ऑक्शन में सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को 2.55 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 2 करोड़ रुपये से ज्यादा) में खरीदा गया. इस बोली के दौरान टीम ने ट्रेंट रॉकेट्स को पीछे छोड़ दिया. इस साइनिंग के साथ अबरार अहमद किसी भारतीय मालिक वाली टीम से जुड़ने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं.

ऑक्शन के दौरान टीम की मालिक काव्या मारन और हेड कोच डेनियल वेटोरी भी मौजूद थे. रिपोर्ट के मुताबिक, ऑक्शन से पहले इस बात पर काफी चर्चा थी कि क्या द हंड्रेड की भारतीय मालिकाना हक वाली टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगी या नहीं. हालांकि फ्रेंचाइजी ने साफ कहा कि खिलाड़ी का चयन केवल उसके प्रदर्शन, उपलब्धता और टीम की जरूरत के आधार पर किया गया है.

सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा

अबरार अहमद को टीम में शामिल करने के बाद भारत में कई क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई. कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी और उसकी मालिक काव्या मारन की आलोचना करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन करना सही फैसला नहीं है. 

गौरतलब है कि IPL में 2008 के बाद से किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने हिस्सा नहीं लिया है. दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण आईपीएल टीमों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करना बंद कर दिया था.

X अकाउंट सस्पेंड होने से बढ़ी चर्चा

इस पूरे विवाद के बीच सनराइजर्स लीड्स का आधिकारिक X अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है. जब यूजर्स उस अकाउंट को खोलने की कोशिश करते हैं तो “Account Suspended” का मैसेज दिखाई देता है. हालांकि प्लेटफॉर्म की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अकाउंट को किस वजह से सस्पेंड किया गया है. 

सन ग्रुप का है मालिकाना हक

सनराइजर्स लीड्स का मालिकाना हक भारतीय मीडिया कंपनी सन ग्रुप के पास है. इस कंपनी ने पिछले साल इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और यॉर्कशायर से फ्रेंचाइजी की हिस्सेदारी खरीदकर टीम पर पूरा नियंत्रण हासिल किया था. यही ग्रुप आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद और SA20 लीग की टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप का भी मालिक है.

ऑक्शन में बिकने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी

द हंड्रेड के इस ऑक्शन में अबरार अहमद के अलावा पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक को भी खरीदा गया है. उन्हें बर्मिंघम फीनिक्स ने 1.87 लाख अमेरिकी डॉलर में अपनी टीम में शामिल किया है.

कोच डेनियल विटोरी ने क्या कहा

टीम के कोच डेनियल विटोरी ने बताया कि अबरार अहमद को साइन करने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से सलाह ली गई थी. उनकी राय के बाद ही टीम ने इस स्पिनर को खरीदने का फैसला किया. उन्होंने यह भी कहा कि फ्रेंचाइजी के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेने या न लेने को लेकर कोई विशेष बात नहीं हुई थी. 

Published at : 14 Mar 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
The Hundred Abrar Ahmed Kavya Maran 'X' Sunrisers Leeds
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अबरार अहमद की खरीद के बाद काव्या मारन की टीम को लगा झटका, आधिकारिक ट्विटर अकाउंट सस्पेंड!
अबरार अहमद की खरीद के बाद काव्या मारन की टीम को लगा झटका, आधिकारिक ट्विटर अकाउंट सस्पेंड!
क्रिकेट
पाकिस्तान के आगे बौना साबित हुआ बांग्लादेश, PAK ने दूसरे वनडे में बुरी तरह रौंद डाला
पाकिस्तान के आगे बौना साबित हुआ बांग्लादेश, PAK ने दूसरे वनडे में बुरी तरह रौंद डाला
क्रिकेट
IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान को ठेंगा, PSL छोड़ कोलकाता टीम में आया खूंखार गेंदबाज
IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान को ठेंगा, PSL छोड़ कोलकाता टीम में आया खूंखार गेंदबाज
क्रिकेट
KKR को 440 वोल्ट का झटका, हर्षित राणा IPL 2026 से हुए बाहर, वजह चौंकाने वाली
KKR को 440 वोल्ट का झटका, हर्षित राणा IPL 2026 से हुए बाहर, वजह चौंकाने वाली
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran US War: समंदर के नीचे ईरान का 'हथियारों का शहर', सुसाइड ड्रोन्स की फुटेज जारी कर दुनिया को चौंकाया
समंदर के नीचे ईरान का 'हथियारों का शहर', सुसाइड ड्रोन्स की फुटेज जारी कर दुनिया को चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अफसरों के तबादले, प्रकाश बिंदु बने गृह सचिव
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अफसरों के तबादले, प्रकाश बिंदु बने गृह सचिव
बॉलीवुड
'अपना वजन कम करो', संभावना सेठ को काम देने का वादा कर भूले सलमान खान, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे बहुत बुरा लगा था'
'अपना वजन कम करो', संभावना सेठ को काम देने का वादा कर भूले सलमान खान, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे बहुत बुरा लगा था'
आईपीएल 2026
IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान को ठेंगा, PSL छोड़ कोलकाता टीम में आया खूंखार गेंदबाज
IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान को ठेंगा, PSL छोड़ कोलकाता टीम में आया खूंखार गेंदबाज
विश्व
इंडिया के लिए खुल सकता है 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', ईरान की ओर से मिला बड़ा संकेत, भारत को बताया दोस्त
इंडिया के लिए खुल सकता है 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', ईरान की ओर से मिला बड़ा संकेत, भारत को बताया दोस्त
विश्व
Iran US War: कौन हैं ईरान के वो साइलेंट साथी? जिनकी मदद से मुज्तबा खामनेई कर रहे इजरायल और US से मुकाबला
कौन हैं ईरान के वो साइलेंट साथी? जिनकी मदद से मुज्तबा खामनेई कर रहे इजरायल और US से मुकाबला
यूटिलिटी
गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान
गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान
हेल्थ
Heart Disease Risk: कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा? सावधान! ये कारण हो सकता है असली विलेन
कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा? सावधान! ये कारण हो सकता है असली विलेन
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget