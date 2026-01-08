Mustafizur Rahman Net Worth: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका खेल नहीं, बल्कि आईपीएल 2026 से बाहर होना और उससे जुड़ा विवाद है. कोलकाता नाइटराइडर्स ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि कुछ ही दिनों बाद हालात पूरी तरह बदल गए. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बीच भारतीय सोशल मीडिया पर इसका गुस्सा आईपीएल तक पहुंचा और केकेआर को जमकर निशाना बनाया गया. मामला बढ़ता देख बीसीसीआई ने हस्तक्षेप किया और केकेआर को मुस्तफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया. इसके बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें स्क्वॉड से बाहर कर दिया.

करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं मुस्तफिजुर

आईपीएल से बाहर होने के बावजूद मुस्तफिजुर रहमान की आर्थिक स्थिति मजबूत है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल नेटवर्थ करीब 11 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी कमाई के कई स्रोत हैं. बांग्लादेश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर मिलने वाली मैच फीस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट और अलग-अलग टी20 लीग से उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है. आईपीएल के अलावा वह दुनिया की कई नामी लीग में खेल चुके हैं, जिससे उनकी कमाई लगातार बढ़ती रही है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में दमदार रिकॉर्ड

30 साल के मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने अब तक बांग्लादेश के लिए 15 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 31 विकेट हैं. वनडे फॉर्मेट में उन्होंने 116 मैचों में 177 विकेट चटकाए हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में 126 मैचों में 158 विकेट उनके खाते में दर्ज हैं. डेथ ओवर्स में उनकी कटर और स्लोअर गेंदें दुनियाभर के बल्लेबाजों के लिए चुनौती रही हैं.

IPL में भी रहा है लंबा सफर

मुस्तफिजुर को आईपीएल का अच्छा खासा अनुभव है. उन्होंने अब तक आईपीएल में 60 मुकाबले खेले हैं और 65 विकेट लिए हैं. इस दौरान वह सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों का हिस्सा रह चुके हैं.

वर्ल्ड कप विवाद भी चर्चा में

मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद विवाद और गहरा गया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से इनकार कर दिया और सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग रखी. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने फिलहाल इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है.