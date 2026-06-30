आयरलैंड से सिर्फ हार ही नहीं गौतम गंभीर के कोच रहते बने ये 7 शर्मनाक रिकॉर्ड, देखिए

भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद टीम इंडिया कई ऐसे मुकाबले और सीरीज हार चुकी है, जिनमें सालों पुराने रिकॉर्ड टूट गए. आइए जानते हैं गंभीर के कार्यकाल के 7 सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड.

आयरलैंड के खिलाफ पहली टी20 सीरीज हार

भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से हार झेलनी पड़ी. यह इतिहास में पहली बार हुआ जब आयरलैंड ने भारत को किसी टी20 सीरीज में हराया. इससे पहले भारतीय टीम ने कभी भी आयरिश टीम के खिलाफ कोई सीरीज नहीं गंवाई थी.

न्यूजीलैंड से घर में 36 साल बाद टेस्ट हार

भारतीय सरजमीं पर हमेशा मजबूत मानी जाने वाली टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा. भारत ने घरेलू मैदान पर कीवी टीम के खिलाफ 36 साल बाद कोई टेस्ट मैच गंवाया.

दक्षिण अफ्रीका से घर में 25 साल बाद टेस्ट सीरीज हारी

गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी हार झेलनी पड़ी. भारत अपने घर में प्रोटियाज टीम के खिलाफ पूरे 25 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज हारा.

ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गंवाई

भारतीय टीम लगातार दो बार ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीत चुकी थी, लेकिन गंभीर के कोच रहते यह सिलसिला टूट गया. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

श्रीलंका से वनडे सीरीज में हार

भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ा. लंबे समय बाद श्रीलंका ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीतकर बड़ा उलटफेर किया.

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चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पहला मैच हारी

टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अपना पहला मुकाबला जीतने में नाकाम रही. खिताब के बाद मिली यह हार भी भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुई.

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लगातार बड़े टूर्नामेंट और सीरीज में झटके

गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टीम कई अहम मुकाबलों और सीरीज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी. टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में टीम के कई पुराने रिकॉर्ड टूटे और कई साल बाद ऐसी हार देखने को मिली, जिसने भारतीय क्रिकेट को निराश किया.