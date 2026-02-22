हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सT20 World Cup 2026: अभिषेक शर्मा पर फिर बरसे मोहम्मद आमिर, खराब फॉर्म को लेकर कसा तंज

T20 WC 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने फिर सवाल उठाए हैं. उनका मानना है कि अभिषेक की तकनीक में खामियां हैं और उनकी कमजोरियां सामने आने लगी हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Feb 2026 12:01 PM (IST)
T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए टूर्नामेंट अब तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है. लगातार खराब प्रदर्शन के चलते वह आलोचनाओं के घेरे में हैं और इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है. टूर्नामेंट की शुरुआत में अभिषेक को ‘स्लॉगर’ कहने वाले आमिर अपने बयान पर कायम हैं. उनका मानना है कि अभिषेक की तकनीक में खामियां हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी कमजोरियां अब सामने आने लगी हैं.

लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक

टी20 फॉर्मेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले अभिषेक शर्मा ने इस साल 8 मैचों में 224 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 182 रन बनाए हैं. हालांकि, आंकड़ों के पीछे की सच्चाई थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है. पिछली 7 पारियों में उन्हें 5 बार डक का सामना करना पड़ा है.

नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भी अभिषेक शून्य पर पवेलियन लौट गए थे. इसके साथ ही उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह टी20 वर्ल्डकप इतिहास में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए है.

आमिर ने तकनीक पर उठाए सवाल

एक टीवी शो में बातचीत के दौरान मोहम्मद आमिर ने अभिषेक की तुलना पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज साईम अयूब से कर दी है. उन्होंने कहा कि जब कोई नया बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आता है तो शुरुआत में उसकी कमजोरियां छिपी रहती हैं, लेकिन समय के साथ विपक्षी टीम उसे पढ़ लेती है.

आमिर के अनुसार, अभिषेक को ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी करने पर परेशानी होती है. उन्होंने कहा कि हर गेंद को आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश करना लंबे समय तक काम नहीं करता और उच्च स्तर पर बल्लेबाज को डिफेंस भी आना चाहिए.

सुपर 8 में मौका

अब भारत को 22 फरवरी यानी आज सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबला खेलना है. ऐसे में आने वाला मैच अभिषेक के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा. अगर वह इस मुकाबले में अच्छी पारी खेलते हैं, तो आलोचनाओं का जवाब बल्ले से देने में सफल रह सकते हैं और टीम के लिए भी अहम योगदान दे सकते हैं. 

Published at : 22 Feb 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Mohammad Amir T20 World Cup 2026
