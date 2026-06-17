क्रिकेट जगत के कई सितारों के परिवार अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. इस बार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन हैं. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली ग्रेस ने अपने जन्मदिन के मौके पर कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं, जिन्होंने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

24 वर्षीय ग्रेस हेडन खेल जगत में एक जानी मानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के रूप में पहचान बना चुकी हैं. वह दुनिया के कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट और लीग में प्रस्तुति देती नजर आ चुकी हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है और लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं.

इन दिनों ग्रेस पेरिस में हैं, जहां उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने एफिल टावर के पास से कई तस्वीरें और वीडियो साझा की. एक वीडियो में वह अपने करीबी दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड विल्सन स्टैथम के साथ नजर आईं. दोनों को रोमांटिक अंदाज में समय बिताते देखा गया, जिससे उनके रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को और बल मिला.

ग्रेस ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में फ्रेंच भाषा में प्यार का इजहार भी किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ साथ उनके रिश्ते को लेकर भी खूब प्रतिक्रिया दी.

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विल्सन स्टैथम ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनका परिवार कपास उद्योग में लंबे समय से सक्रिय है और इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विल्सन और ग्रेस को पहले भी कई मौकों पर साथ देखा जा चुका है.

ग्रेस केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने खेल प्रसारण की दुनिया में भी अपनी अलग जगह बनाई है. हाल ही में आयोजित टी20 विश्व कप 2026 में वह बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर नजर आई थीं. उस दौरान उनके पिता मैथ्यू हेडन भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे.

मैथ्यू हेडन अपने दौर के सबसे आक्रामक सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते थे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कमेंट्री और क्रिकेट विश्लेषण में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. अब उनकी बेटी भी खेल जगत में अपनी अलग राह बनाती नजर आ रही हैं.

पेरिस से सामने आई इन तस्वीरों और वीडियो ने एक बार फिर ग्रेस हेडन को चर्चा में ला दिया है. खेल प्रस्तुति के क्षेत्र में पहचान बनाने के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी इन दिनों फैंस के बीच दिलचस्पी का विषय बनी हुई है

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