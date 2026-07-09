IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअक्षर पटेल का स्पेशल 100, बन गए ऐसा करने वाले 5वें भारतीय; बोले- कभी नहीं सोचा था

अक्षर पटेल का स्पेशल 100, बन गए ऐसा करने वाले 5वें भारतीय; बोले- कभी नहीं सोचा था

BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अक्षर पटेल ने कहा, "मैंने जब पहला टी20 खेला था, उस समय नहीं सोचा था कि देश के लिए 100 टी20 मैच खेलूंगा. इंग्लैंड दौरा मेरे लिए बहुत खास है."

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 09 Jul 2026 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 मैच अक्षर पटेल के लिए बेहद खास है. यह अक्षर पटेल का 100वां टी20 मैच होगा. अक्षर इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं. BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अक्षर पटेल ने कहा, "मैंने जब पहला टी20 खेला था, उस समय नहीं सोचा था कि देश के लिए 100 टी20 मैच खेलूंगा. इंग्लैंड दौरा मेरे लिए बहुत खास है."

बीसीसीआई के वीडियो में अक्षर पटेल ने कहा, "मैंने जब पहला टी20 मैच खेला था, उस समय नहीं सोचा था कि देश के लिए 100 टी20 मैच खेलूंगा. इंग्लैंड दौरा मेरे लिए बहुत खास है. दूसरे टी20 में, मैंने 100 विकेट पूरे किए और चौथा टी20 मेरा 100वां मैच होगा. यह मेरे लिए बहुत खास दिन है. मैं इस पल का बहुत आनंद ले रहा हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं."

अक्षर ने आगे कहा, व्यक्तिगत उपलब्धियां अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन यह उपलब्धि उन सभी की है जिन्होंने मेरे पूरे करियर में मेरा साथ दिया है. असल में, एक खिलाड़ी के तौर पर, जब आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह मेरे बारे में नहीं है. मैं इसे अकेले हासिल नहीं कर रहा हूं. आप जानते हैं, मेरे साथ मेरी टीम के सदस्य, मेरे कोच, मेरा परिवार है. इसलिए, मुझे लगता है कि मेरी यात्रा में सभी की भूमिका रही है."

बता दें कि अक्षर पटेल भारत के लिए 100 या उससे ज्यादा टी20 मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय बन जाएंगे. उनसे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ऐसा कर चुके हैं. पटेल ने कहा कि डेब्यू से लेकर अब तक बतौर खिलाड़ी मुझमें बहुत बदलाव आया है. आप अपनी गलतियों के साथ सीखते हैं. मैं युवा खिलाड़ियों से भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उसमें सुधार करने की अपील करूंगा.

32 साल के अक्षर पटेल ने 17 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी. अब तक 99 टी20 मैचों की 62 पारियों में 19 बार नाबाद रहते हुए 746 रन बनाने के अलावा वह 101 विकेट ले चुके हैं.

यह भी पढ़ें-

भारत और इंग्लैंड के मैच से बदल जाएगा 142 साल का इतिहास, क्रिकेट में पहली बार होने जा रहा ऐसा

Published at : 09 Jul 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
India Vs England BCCI AXAR PATEL IND Vs ENG 4th T20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अक्षर पटेल का स्पेशल 100, बन गए ऐसा करने वाले 5वें भारतीय; बोले- कभी नहीं सोचा था
अक्षर पटेल का स्पेशल 100, बन गए ऐसा करने वाले 5वें भारतीय; बोले- कभी नहीं सोचा था
क्रिकेट
भारत और इंग्लैंड के मैच से बदल जाएगा 142 साल का इतिहास, क्रिकेट में पहली बार होने जा रहा ऐसा
भारत और इंग्लैंड के मैच से बदल जाएगा 142 साल का इतिहास, क्रिकेट में पहली बार होने जा रहा ऐसा
क्रिकेट
एक और सीरीज हारा भारत, श्रीलंका ने 1 विकेट से जीता अंतिम वनडे; 2-1 से जीत ली सीरीज
एक और सीरीज हारा भारत, श्रीलंका ने 1 विकेट से जीता अंतिम वनडे; 2-1 से जीत ली सीरीज
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में जिस स्टेडियम में PM मोदी ने दिया संबोधन, वहां कौन सा खेल खेला जाता है? जानें यहां
ऑस्ट्रेलिया में जिस स्टेडियम में PM मोदी ने दिया संबोधन, वहां कौन सा खेल खेला जाता है?
Advertisement

वीडियोज

Shivangi Joshi के आंसुओं पर Harshad Chopda का तीखा रिएक्शन
Shivangi Joshi के आंसुओं पर भड़के Harshad Chopda
Gautami ने खोला Content Creation का सच, बोलीं- मेहनत दिखती नहीं, लेकिन होती बहुत है
'Yeh Rishta Kya Kehlata Hai' में फिर आएगा Mega Leap? सेट के Renovation से तेज हुईं चर्चाएं
Riteish Deshmukh ने बताया कैसे बनाई अपनी अलग पहचान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
इंडिया
बंगाल में बड़ी हलचल, सुष्मिता देव समेत TMC के तीन पूर्व सांसद BJP में शामिल
बंगाल में बड़ी हलचल, सुष्मिता देव समेत TMC के तीन पूर्व सांसद BJP में शामिल
क्रिकेट
भारत और इंग्लैंड के मैच से बदल जाएगा 142 साल का इतिहास, क्रिकेट में पहली बार होने जा रहा ऐसा
भारत और इंग्लैंड के मैच से बदल जाएगा 142 साल का इतिहास, क्रिकेट में पहली बार होने जा रहा ऐसा
ओटीटी
Netflix Thursday Watch List: 'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
विश्व
टूटा US-ईरान का सीजफायर, अब होर्मुज और तेल बाजार पर नजर, क्यों अगले 40 दिन भारत के लिए काफी अहम?
टूटा US-ईरान का सीजफायर, अब होर्मुज और तेल बाजार पर नजर, क्यों अगले 40 दिन भारत के लिए काफी अहम?
विश्व
Explained: ...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज स्ट्रेट नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
बिहार
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
NEET फर्जीवाड़ा मामला: 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी, SIT करेगी पूछताछ
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget