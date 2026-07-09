अक्षर पटेल का स्पेशल 100, बन गए ऐसा करने वाले 5वें भारतीय; बोले- कभी नहीं सोचा था

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 मैच अक्षर पटेल के लिए बेहद खास है. यह अक्षर पटेल का 100वां टी20 मैच होगा. अक्षर इस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं. BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अक्षर पटेल ने कहा, "मैंने जब पहला टी20 खेला था, उस समय नहीं सोचा था कि देश के लिए 100 टी20 मैच खेलूंगा. इंग्लैंड दौरा मेरे लिए बहुत खास है."

बीसीसीआई के वीडियो में अक्षर पटेल ने कहा, "मैंने जब पहला टी20 मैच खेला था, उस समय नहीं सोचा था कि देश के लिए 100 टी20 मैच खेलूंगा. इंग्लैंड दौरा मेरे लिए बहुत खास है. दूसरे टी20 में, मैंने 100 विकेट पूरे किए और चौथा टी20 मेरा 100वां मैच होगा. यह मेरे लिए बहुत खास दिन है. मैं इस पल का बहुत आनंद ले रहा हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं."

अक्षर ने आगे कहा, व्यक्तिगत उपलब्धियां अक्सर चर्चा में रहती हैं, लेकिन यह उपलब्धि उन सभी की है जिन्होंने मेरे पूरे करियर में मेरा साथ दिया है. असल में, एक खिलाड़ी के तौर पर, जब आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह मेरे बारे में नहीं है. मैं इसे अकेले हासिल नहीं कर रहा हूं. आप जानते हैं, मेरे साथ मेरी टीम के सदस्य, मेरे कोच, मेरा परिवार है. इसलिए, मुझे लगता है कि मेरी यात्रा में सभी की भूमिका रही है."

बता दें कि अक्षर पटेल भारत के लिए 100 या उससे ज्यादा टी20 मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय बन जाएंगे. उनसे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ऐसा कर चुके हैं. पटेल ने कहा कि डेब्यू से लेकर अब तक बतौर खिलाड़ी मुझमें बहुत बदलाव आया है. आप अपनी गलतियों के साथ सीखते हैं. मैं युवा खिलाड़ियों से भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उसमें सुधार करने की अपील करूंगा.

32 साल के अक्षर पटेल ने 17 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी. अब तक 99 टी20 मैचों की 62 पारियों में 19 बार नाबाद रहते हुए 746 रन बनाने के अलावा वह 101 विकेट ले चुके हैं.

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