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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलमेसी-रोनाल्डो एकसाथ या जाएं, तो BCCI भी उनके सामने लगे गरीब; दोनों की नेटवर्थ उड़ा देगी होश

मेसी-रोनाल्डो एकसाथ या जाएं, तो BCCI भी उनके सामने लगे गरीब; दोनों की नेटवर्थ उड़ा देगी होश

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo Richer Than BCCI: दुनिया के 2 सबसे अमीर फुटबॉलर लियोनेल मेसी और क्रिस्टीयानो रोनाल्डो कमाई के मामले में BCCI से भी आगे हैं.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jun 2026 09:22 AM (IST)
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दुनिया में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है, जो दुनिया के लगभग हर एक देश में खेला जाता है. दूसरे नंबर पर क्रिकेट है, जो लगातार वैश्विक ऑडियन्स पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है. दोनों खेलों के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों पर नजर दौड़ाएं तो लियोनेल मेसी, क्रिस्टीयानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी जैसे नाम सामने आते हैं.

मगर क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल की कमाई कई गुना अधिक है, इसकी मुख्य वजह है ज्यादा लोकप्रियता. इसलिए जब नेटवर्थ के लिहाज से मेसी और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों की तुलना क्रिकेटरों से की जाए, तो विराट और धोनी भी उनके सामने गरीब नजर आते हैं. यही नहीं, मेसी और रोनाल्डो एकसाथ या जाएं तो उनकी कुल संपत्ति BCCI भी ज्यादा होगी.

BCCI से भी अमीर मेसी-रोनाल्डो

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार बीसीसीआई का नेटवर्थ लगभग 19000 करोड़ रुपये बताया जाता है, जो करीब 2.25 बिलियन डॉलर्स के बराबर है. बीसीसीआई की कमाई का मुख्य स्रोत इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और मीडिया राइट्स की सेल है.

दूसरी ओर लियोनेल मेसी की कुल संपत्ति 1.1 बिलियन डॉलर्स आंकी गई है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर एथलीट्स में से एक बनाती है. दूसरी ओर क्रिस्टीयानो रोनाल्डो की कुल नेटवर्थ 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर्स के बीच बताई जाती है. दोनों को मिला दिया जाए, तो यह 2.3-2.5 बिलियन डॉलर्स के बीच होगी. यह रकम BCCI की नेट वर्थ से भी अधिक है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव, खत्म होगी पुरानी कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था, खिलाड़ियों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट

सबसे अमीर क्रिकेटर भी लगे गरीब

सचिन तेंदुलकर और अजय जडेजा सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची में सबसे ऊपर हैं. दोनों की नेट वर्थ लगभग 1400-1450 करोड़ रुपये के बीच है. डॉलर्स में देखें तो सचिन और जडेजा की कुल संपत्ति 150 मिलियन डॉलर्स भी नहीं है, जबकि मेसी और रोनाल्डो बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jun 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Football Lionel Messi Cristiano Ronaldo BCCI
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