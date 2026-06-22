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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स11 चौके-छक्कों की बरसात… मारिजाने कैप ने खेली करियर की सबसे बड़ी पारी, भारत के जबड़े से छीनी जीत

11 चौके-छक्कों की बरसात… मारिजाने कैप ने खेली करियर की सबसे बड़ी पारी, भारत के जबड़े से छीनी जीत

IND Women vs SA Women: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम को अपने तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा. मारिजाने कैप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 09:52 AM (IST)
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IND Women vs SA Women: मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप-1 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की अनुभवी ऑलराउंडर मारिजाने कैप ने मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की सबसे बड़ी पारी खेलते हुए भारत के खिलाफ 159 रनों के लक्ष्य का पीछा सफल बनाया. उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ प्रोटियाज टीम ने तीन मैचों में दूसरी जीत दर्ज की, जबकि भारत को तीन मुकाबलों में पहली हार झेलनी पड़ी.

बड़ा स्कोर नहीं बना सकी भारतीय टीम

मुकाबले में भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. हालांकि टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 158 रन ही बना सकी. भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की और पावरप्ले के 6 ओवर में 2 विकेट पर 59 रन जोड़ लिए थे. लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी की रफ्तार धीमी पड़ गई और टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई.

सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 17 रन बनाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 31 रन की उपयोगी पारी खेली. इसके बाद यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्स 15-15 रन बनाकर आउट हो गईं. मध्यक्रम में हरमनप्रीत कौर ने 24 रन और दीप्ति शर्मा ने 29 रन का योगदान दिया, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेल 

यह भी पढ़ें- Harbhajan Vs Sreesanth:18 साल बाद फिर गरमाया थप्पड़ कांड, श्रीसंत ने हरभजन को दी खुली चुनौती, जानिए अब क्या कहा

दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी में मारिजाने कैप ने भी अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अपने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. वहीं, शबनीम इस्माइल ने भी 2 विकेट चटकाकर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया.

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Published at : 22 Jun 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Shafali Verma Shabnim Ismail Marizanne Kapp T20 World Cup
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