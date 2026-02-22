हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA: सुपर-8 में भारत की परीक्षा! स्पिन के जाल में फंसा सकती है साउथ अफ्रीका की ये बड़ी ताकत

IND vs SA: सुपर-8 में भारत की परीक्षा! स्पिन के जाल में फंसा सकती है साउथ अफ्रीका की ये बड़ी ताकत

T20 World Cup 2026 IND vs SA: सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले भारत की स्पिन के खिलाफ कमजोरी चिंता बढ़ा रही है. ऐसे में भारतीय मूल के स्पिनर केशव महाराज टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Feb 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब असली मुकाबलों की शुरुआत होने जा रही है और सुपर-8 में टीम इंडिया का पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहद अहम माना जा रहा है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका, पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड जैसी टीमों को हराकर इस चरण तक पहुंची है. हालांकि जीत के इस सिलसिले के बीच टीम की एक कमजोरी भी सामने आई है.

स्पिन के खिलाफ संघर्ष बना चिंता का कारण

इस टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजी के सामने जूझते हुए देखा गया है. कई मौकों पर टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ रन बनाने में मुश्किल महसूस करते नजर आए हैं. ऐसे में सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में यह कमजोरी टीम इंडिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है.

केशव महाराज बन सकते हैं गेम चेंजर

साउथ अफ्रीका के अनुभवी लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज इस मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर ऊबर सकते हैं. महाराज अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं. मौजूदा समय में भारतीय बल्लेबाजो जब स्पिन के खिलाफ परेशान दिख रहे हैं, तो ऐसे में महाराज साउथ अफ्रीका के लिए ट्रंप कार्ड बन सकते हैं.

भारत से खास रिश्ता

दिलचस्प बात यह है कि केशव महाराज का भारत से गहरा संबंध भी है. उनका जन्म भले ही साउथ अफ्रीका के डरबन में हुआ हो, लेकिन उनके पूर्वज भारत से थे. विदेश में रहते हुए भी वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए हैं. यही वजह है कि भारत के खिलाफ खेलते हुए वे इस मुकाबले को खास मान सकते हैं.

अनुभव भी देता है बढ़त

36 वर्षीय महाराज के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए अब तक 60 से ज्यादा टेस्ट, 50 से अधिक वनडे और करीब 50 टी20 मुकाबले खेले हैं. तीनों फॉर्मेट में उनके नाम कुल मिलाकर सैकड़ों विकेट दर्ज हैं.

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया सुपर-8 के इस अहम मुकाबले में अपनी स्पिन कमजोरी से पार पा पाती है या केशव महाराज अपने अनुभव और फिरकी से मैच का रुख बदल देते हैं. 

Published at : 22 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Keshav Maharaj IND VS SA T20 World Cup 2026
