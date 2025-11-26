वीमेंस प्रीमियर लीग इतिहास का सबसे पहला मेगा ऑक्शन कल 27 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होगा. नीलामी से पहले सभी पांच टीमों ने केवल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया था. इसलिए 2026 के मेगा ऑक्शन (WPL Mega Auction 2026) में खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश होने वाली है. स्मृति मंधाना WPL इतिहास की सबसे महंगी प्लेयर हैं, उन्हें RCB ने 2023 में 3.4 करोड़ रुपये में खरीदा था. इस बार देखना दिलचस्प होगा कि किसी खिलाड़ी पर बोली 3 करोड़ के पार जाती है या नहीं.

इससे पहले ऑक्शन शुरू हो, यहां जान लीजिए कि ऑक्शन कितने बजे शुरू होगा, किस टीम में कितने स्लॉट खाली हैं और प्रत्येक फ्रैंचाइजी के पर्स में कितना पैसा बचा है?

कितने बजे शुरू होगा मेगा ऑक्शन?

WPL 2026 का मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होगा. नीलामी भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी.

मेगा ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर आएगी. वहीं नीलामी का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

किस टीम के पास कितना पैसा? कितने स्लॉट खाली

ऑक्शन से पहले सभी पांच टीमों ने मिलकर कुल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया था. अब नीलामी में कुल 277 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. इनमें 194 भारतीय खिलाड़ी होंगे, जबकि 83 विदेशी खिलाड़ी होंगे.

सभी टीमों के पास कुल मिलाकर 40.6 करोड़ रुपये बचे हैं. आपको याद दिला दें कि सभी टीमों के पास 15 करोड़ का पर्स था, लेकिन रिटेन हुए खिलाड़ियों के बाद यह रकम कम हो गई है. यूपी वॉरियर्स ने सिर्फ एक खिलाड़ियों को रिटेन किया था, इसलिए उसके पर्स में अभी 14.5 करोड़ रुपये बचे हैं. गुजरात जायंट्स के पास 9 करोड़, RCB के पास 6.15 करोड़ रुपये, मुंबई इंडियंस के पास 5.75 करोड़ और दिल्ली कैपिटल्स के पास 5.7 करोड़ रुपये बचे हैं.

यूपी वॉरियर्स - 14.5 करोड़

गुजरात जायंट्स - 9 करोड़

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 6.15 करोड़

मुंबई इंडियंस - 5.75 करोड़

दिल्ली कैपिटल्स - 5.7 करोड़

यह भी पढ़ें:

Exclusive: 'गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता', दक्षिण अफ्रीका से हार पर बोला पूर्व CSK स्टार