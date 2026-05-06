हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य

हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य

Highest Successful Run Chase in IPL at Hyderabad: सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रनों का लक्ष्य रखा है. यहां जानिए इस मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज कितना है?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 May 2026 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

SRH vs PBKS IPL 2026: IPL 2026 टूर्नामेंट के 49वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन बना दिए हैं. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर SRH को बढ़िया शुरुआत दिलाई, जिसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की अर्धशतकीय पारियों ने हैदराबाद को विशालकाय स्कोर तक पहुंचाया.

हैदराबाद ने चाहे पंजाब किंग्स के सामने 236 रनों का लक्ष्य रख दिया हो. आईपीएल के इतिहास के दोनों सबसे बड़े सफल रन चेज इसी पंजाब टीम के नाम हैं. लेकिन हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर सबसे बड़ा रन चेज कितना है? क्या पंजाब दूसरी पारी में बैटिंग करके इस बड़े लक्ष्य को भेद पाएगी. यहां जानिए हैदराबाद में सबसे बड़ा रन चेज कितने रन का है.

हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज?

सच कहें तो सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा बनाए गए 235 रन सुरक्षित नहीं हैं. हैदराबाद के मैदान पर 246 रनों का टारगेट भी चेज हो चुका है. यह मुकाम साल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के खिलाफ हासिल किया था. वहीं साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने इसी मैदान पर डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 215 का टारगेट भेद दिया था. तो ऐसा नहीं है कि इस मैदान पर बड़े लक्ष्य चेज नहीं होते हैं, पंजाब के पास बैटिंग में दमखम है.

  • 246 रन - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम PBKS
  • 215 रन - राजस्थकन रॉयल्स बनाम डेक्कन चार्जर्स

यह भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा के नाम हुई ऑरेंज कैप, केएल राहुल पीछे छूटे; पंजाब के खिलाफ फिर चला बल्ला

आज पंजाब रचेगी इतिहास?

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है. साल 2015 से अब तक पंजाब को कभी भी इस मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत नहीं मिली है. पंजाब की टीम पिछले 11 साल से इस इंतजार में है कि वह SRH को उसके घरेलू मैदान पर चित्त करे. यहां पंजाब की आखिरी और एकमात्र जीत 2014 में आई थी.

यह भी पढ़ें:

'लिख कर ले लो, हार्दिक छोड़ देगा MI...', पाकिस्तानी दिग्गज ने जो कहा, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 06 May 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
PBKS SRH SRH Vs PBKS IPL 2026 PUNJAB KINGS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
आईपीएल 2026
ईशान और क्लासेन ने बजाई पंजाब की बैंड, हैदराबाद ने दिया 236 का लक्ष्य; PBKS फिर रचेगी इतिहास?
ईशान और क्लासेन ने बजाई पंजाब की बैंड, हैदराबाद ने दिया 236 का लक्ष्य; PBKS फिर रचेगी इतिहास?
आईपीएल 2026
'लिख कर ले लो, हार्दिक छोड़ देगा MI...', पाकिस्तानी दिग्गज ने जो कहा, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप
'लिख कर ले लो, हार्दिक छोड़ देगा MI', पाकिस्तानी दिग्गज ने जो कहा, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप
आईपीएल 2026
अभिषेक शर्मा के नाम हुई ऑरेंज कैप, केएल राहुल पीछे छूटे; पंजाब के खिलाफ फिर चला बल्ला
अभिषेक शर्मा के नाम हुई ऑरेंज कैप, केएल राहुल पीछे छूटे; पंजाब के खिलाफ फिर चला बल्ला
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
ABP Report: Punjab में 3 घंटे में 2 धमाके, Army कैंप के बाहर Blast, ISI की साजिश? | Bhagwant Mann
West Bengal Clash | Mahadangal: बंगाल में बदली सरकार...क्यों हिंसा और हाहाकार?| Mamata | BJP TMC
Vijay Oath Ceremony : 'थलपति' विजय बनेंगे Tamil Naduके नए CM, शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी! | TVK
Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा', जिद पर अड़ीं ममता नए विधायकों से बोलीं- पहनो काले कपड़े
'बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा', जिद पर अड़ीं ममता नए विधायकों से बोलीं- पहनो काले कपड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
आईपीएल 2026
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
चुनाव 2026
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
हेल्थ
Smoking And Voice Changes: क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
क्या सिगरेट पीने से सच में भारी होती है आवाज? जानिए इसके पीछे की सच्चाई
टेलीविजन
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से मां बनने को तरस रही 'वो रहने वाली महलों' की 'रानी'
दो बार किया कंसीव लेकिन हुआ मिसकैरेज, 21 सालों से सूनी पड़ी है इस एक्ट्रेस की गोद
जनरल नॉलेज
पश्चिम बंगाल की किन सीटों पर 50 पर्सेंट से ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां BJP ने कितनी सीटें जीतीं?
पश्चिम बंगाल की किन सीटों पर 50 पर्सेंट से ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां BJP ने कितनी सीटें जीतीं?
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget