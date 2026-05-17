IPL 2026 के प्लेऑफ मैचों के लिए क्या है BCCI का नियम, अगर बारिश हुई तो क्या होगा?
IPL 2026 Playoff Rules: आईपीएल 2026 का प्लेऑफ स्टेज 26 मई से शुरू होगा. अगर प्लेऑफ मैचों में बारिश आ जाती है तो विजेता का फैसला कैसे होगा?
IPL 2026 का प्लेऑफ चरण बहुत जल्द शुरू होने वाला है. पहला क्वालीफायर मैच 26 मई को खेला जाएगा, फिर एलिमिनेटर और दूसरे क्वालीफायर के बाद 31 मई को फाइनल खेला जाएगा. फाइनल मैच की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम करेगा.
प्लेऑफ के मैच तीन अलग-अलग मैदानों पर खेले जाएंगे. पहला क्वालीफायर धर्मशाला में खेला जाएगा, वहीं एलिमिनेटर और दूसरे क्वालीफायर मैच की मेजबानी न्यू चंडीगढ़ को मिली है. वहीं खिताबी भिड़ंत अहमदाबाद में खेली जाएगी. लेकिन क्या आपने सोचा है कि प्लेऑफ के मैचों में बारिश आ जाती है, तो विजेता का फैसला कैसे होगा? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.
प्लेऑफ में बारिश का नियम
जब कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेला जाता है, तब आमतौर पर नॉकआउट मुकाबलों के लिए रिजर्व डे रखा जाता है, लेकिन आईपीएल प्लेऑफ के नियम थोड़े अलग हैं. पहले क्वालीफायर, एलिमिनेटर और दूसरे क्वालीफायर मैच के लिए रिजर्व डे का कोई नियम नहीं है. सिर्फ फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे का नियम है. ऐसे में सवाल पूछा जाना लाजिमी है कि क्वालीफायर या एलिमिनेटर मैच में बारिश आ गई तो विजेता का फैसला कैसे होगा?
अगर क्वालीफायर या एलिमिनेटर मैच में बारिश आ जाती है, तो मैच ऑफिशियल्स उसी दिन मैच को पूरा करवाने का भरसक प्रयास करते हैं. मैच शुरू होने में देरी होती है तो कम से कम 5-5 ओवर का मैच करवाने के लिए 120 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है.
नहीं आया रिजल्ट, तो ऐसे होगा फैसला
अगर 120 मिनट के अतिरिक्त समय के बाद भी मैच शुरू नहीं हो पाता है या कोई परिणाम नहीं निकल पाता है. चूंकि पहले तीन प्लेऑफ मैचों के लिए रिजर्व डे का कोई नियम नहीं है, इसलिए पॉइंट्स टेबल में जिस टीम की पोजीशन बेहतर होगी, वह अगले मैच में जगह बनाएगी.
उदाहरण के तौर पर टीम A और टीम B के बीच पहला क्वालीफायर खेला जाता है और पॉइंट्स टेबल में टीम A, टीम B से ऊपर है. बारिश के कारण पहले क्वालीफायर मैच का परिणाम नहीं निकल पाता है, तो बेहतर पोजीशन के आधार पर टीम A को सीधे फाइनल में प्रवेश मिल जाएगा. ऐसा ही नियम एलिमिनेटर और दूसरे क्वालीफायर पर भी लागू होगा.
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Source: IOCL