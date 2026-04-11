हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026विराट कोहली ने 2 शब्दों में लिखा वैभव सूर्यवंशी के लिए खास मैसेज, जीत लिया सभी का दिल

विराट कोहली ने 2 शब्दों में लिखा वैभव सूर्यवंशी के लिए खास मैसेज, जीत लिया सभी का दिल

Virat Kohli-Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने RCB के खिलाफ 300 की स्ट्राइक रेट से 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली. मैच के बाद विराट कोहली ने उनके लिए एक खास मैसेज लिखा.

By : शिवम | Updated at : 11 Apr 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी की तारीफ चारों तरफ हो रही है, वह दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के सामने भी पहली गेंद से प्रहार करने लग जाते हैं. इस बल्लेबाज को देखकर लगता है मानों 15 साल उनकी उम्र नहीं बल्कि उनका अनुभव है. विराट कोहली को भी वैभव का स्टाइल पसंद आया, उन्होंने 2 शब्दों में उनके लिए एक खास मैसेज लिखा.

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार है, जबकि वैभव कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के योग्य (उम्र के हिसाब से) हुए हैं. लेकिन अंडर-19 और IPL में वह अपनी छाप छोड़ चुके हैं. शुक्रवार को IPL 2026 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली. 300 की स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके जड़े. राजस्थान रॉयल्स ने 202 के लक्ष्य को 18 ओवरों में हासिल कर 6 विकेट से आसान जीत दर्ज की.

कोहली ने वैभव के लिए लिखी ये लाइन

वैभव सूर्यवंशी की पारी देखकर विराट कोहली भी प्रभावित हुए. बता दें कि वैभव का कैच कोहली ने ही पकड़ा था, जो बहुत आसान कैच नहीं था. राजस्थान ने 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया, जिसके बाद कोहली ने वैभव की कैप पर एक खास मैसेज लिखा. कोहली ने लिखा, "डियर वैभव, वेल डन." राजस्थान रॉयल्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस कैप का वीडियो शेयर किया.

वैभव के पास पहुंची ऑरेंज कैप

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण में 16 मैच हो चुके हैं. आज डबल हेडर में पहला मैच पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद है. शाम को होने वाला आज का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है. 16 मैचों के बाद अभी ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के पास है. उन्होंने 4 मैचों में 200 रन बना लिए हैं. दूसरे स्थान पर 183 रनों के साथ यशस्वी जायसवाल है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 11 Apr 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
IPL VIRAT KOHLI INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
विराट कोहली ने 2 शब्दों में लिखा वैभव सूर्यवंशी के लिए खास मैसेज, जीत लिया सभी का दिल
विराट कोहली ने 2 शब्दों में लिखा वैभव सूर्यवंशी के लिए खास मैसेज, जीत लिया सभी का दिल
आईपीएल 2026
सबसे तेज शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, कोहली ने लपका कैच तो क्यों भड़के 15 साल के युवा बल्लेबाज?
सबसे तेज शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, कोहली ने लपका कैच तो क्यों भड़के 15 साल के युवा बल्लेबाज?
आईपीएल 2026
Mukul Choudhary: एक T20 मैच में 36 छक्के, 500 km की दूरी का बस सफर; कोच ने सुनाई मुकुल चौधरी के संघर्ष की कहानी
एक T20 मैच में 36 छक्के, 500 km की दूरी का बस सफर; कोच ने सुनाई मुकुल चौधरी के संघर्ष की कहानी
आईपीएल 2026
'ये जानबूझकर ऐसा करता है ताकि...', वैभव सूर्यवंशी की चाल समझ गए इरफान, अपने बेटे से भी की तुलना
'ये जानबूझकर ऐसा करता है ताकि...', वैभव सूर्यवंशी की चाल समझ गए इरफान, अपने बेटे से भी की तुलना
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Ceasefire Talks In Islamabad: पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता फेल हुई तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया बैकअप प्लान
पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता फेल हुई तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया बैकअप प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट
विश्व
US Iran Peace Talks: खून से सने बैग और जूते... पाकिस्तान मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
खून से सने बैग और जूते... PAK मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
इंडिया
Explained: असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं कबीर... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ओवैसी, गुलाम नबी और अब हुमायूं... क्या यह मुस्लिम नेता बीजेपी को पहुंचाते फायदा? पढ़ें एनालिसिस
ट्रेंडिंग
Viral Video: मेरा चॉपर निकल जाएगा... महिला की फोटो क्लिक रिक्वेस्ट पर नागालैंड मंत्री ने दिया मजेदार जवाब, वीडियो वायरल
मेरा चॉपर निकल जाएगा... महिला की फोटो क्लिक रिक्वेस्ट पर नागालैंड मंत्री ने दिया मजेदार जवाब, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: घर के किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं लौकी, गर्मियों में खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
घर के किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं लौकी, गर्मियों में खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget