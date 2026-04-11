विराट कोहली ने 2 शब्दों में लिखा वैभव सूर्यवंशी के लिए खास मैसेज, जीत लिया सभी का दिल

वैभव सूर्यवंशी की तारीफ चारों तरफ हो रही है, वह दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के सामने भी पहली गेंद से प्रहार करने लग जाते हैं. इस बल्लेबाज को देखकर लगता है मानों 15 साल उनकी उम्र नहीं बल्कि उनका अनुभव है. विराट कोहली को भी वैभव का स्टाइल पसंद आया, उन्होंने 2 शब्दों में उनके लिए एक खास मैसेज लिखा.

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में शुमार है, जबकि वैभव कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के योग्य (उम्र के हिसाब से) हुए हैं. लेकिन अंडर-19 और IPL में वह अपनी छाप छोड़ चुके हैं. शुक्रवार को IPL 2026 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली. 300 की स्ट्राइक रेट से खेली इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके जड़े. राजस्थान रॉयल्स ने 202 के लक्ष्य को 18 ओवरों में हासिल कर 6 विकेट से आसान जीत दर्ज की.

कोहली ने वैभव के लिए लिखी ये लाइन

वैभव सूर्यवंशी की पारी देखकर विराट कोहली भी प्रभावित हुए. बता दें कि वैभव का कैच कोहली ने ही पकड़ा था, जो बहुत आसान कैच नहीं था. राजस्थान ने 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया, जिसके बाद कोहली ने वैभव की कैप पर एक खास मैसेज लिखा. कोहली ने लिखा, "डियर वैभव, वेल डन." राजस्थान रॉयल्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस कैप का वीडियो शेयर किया.

A job well done with a long road ahead! 💗 pic.twitter.com/tymVTrdeqK — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 11, 2026

वैभव के पास पहुंची ऑरेंज कैप

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण में 16 मैच हो चुके हैं. आज डबल हेडर में पहला मैच पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद है. शाम को होने वाला आज का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है. 16 मैचों के बाद अभी ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के पास है. उन्होंने 4 मैचों में 200 रन बना लिए हैं. दूसरे स्थान पर 183 रनों के साथ यशस्वी जायसवाल है.