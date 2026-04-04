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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026समीर रिजवी ने बजाई मुंबई की बैंड, अकेले दिल्ली को जिताया मैच; DC की लगातार दूसरी जीत

समीर रिजवी ने बजाई मुंबई की बैंड, अकेले दिल्ली को जिताया मैच; DC की लगातार दूसरी जीत

DC vs MI Highlights IPL 2026: समीर रिजवी की 90 रनों की शानदार पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Apr 2026 07:09 PM (IST)
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Sameer Rizvi IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे. जवाब में समीर रिजवी के 90 रनों की बदौलत दिल्ली ने 19वें ओवर में ही लक्ष्य को चेज कर दिया. यह आईपीएल 2026 में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत है.

समीर रिजवी ने मचाया बवंडर

163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि सलामी बल्लेबाज केएल राहुल सिर्फ एक रन बना पाए, वहीं नीतीश राना खाता तक नहीं खोल पाए.

मगर समीर रिजवी एक अलग ही मूड़ में मैदान पर उतरे थे. उन्होंने 31 गेंद में फिफ्टी पूरी की और पचास पूरा करने के बाद उन्होंने तूफानी अंदाज में बल्ला घुमाना शुरू कर दिया. उन्होंने 51 गेंद में 90 रनों की पारी खेल 7 चौके और 7 ही छक्के लगाए. रिजवी अब सिर्फ 2 मैचों में 160 रन बना चुके हैं. इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी उन्होंने तूफानी अर्धशतक लगाया था. रिजवी ने पथुम निसांका के साथ मिलकर 66 रन और डेविड मिलर के साथ 78 रनों की पार्टनरशिप की.

सूर्यकुमार का अर्धशतक बेकार

बीमार होने के चलते इस मैच में मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की और दबाव भारी परिस्थिति में 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा रोहित शर्मा ने भी 35 रनों का योगदान दिया, लेकिन समीर रिजवी की 90 रनों की यादगार पारी के आगे सब फीका पड़ गया.

दिल्ली की लगातार दूसरी जीत

अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2026 में अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज में किया है. पहले मैच में उसने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से धूल चटाई थी. अब उसने मुंबई इंडियंस को भी 6 विकेट से हराकर सीजन में लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Apr 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals MI Vs DC MUMBAI INDIANS IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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