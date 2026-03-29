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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026PCB चीफ मोहसिन नकवी की बेटी से होगा सलमान आगा का निकाह? वायरल तस्वीर से मची खलबली; जानें हकीकत

PCB चीफ मोहसिन नकवी की बेटी से होगा सलमान आगा का निकाह? वायरल तस्वीर से मची खलबली; जानें हकीकत

Salman Agha: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई कि सलमान आगा की शादी PCB चीफ मोहिसन नकवी की बेटी से होने जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 Mar 2026 05:20 PM (IST)
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पाकिस्तान ने सलमान आगा की कप्तानी में 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेला था. टीम टूर्नामेंट के सुपर-8 चरण तक तो पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. अब अचानक से सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि सलमान आगा का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी की बेटी से निकाह होने जा रहा है. 

सलमान आगा और मोहसिन नकवी की बेटी के निकाह का दावा एक तस्वीर वायरल होने के साथ तेज हुआ. इस तस्वीर में सलमान आगा और पीसीबी चीफ मोहिसन नकवी एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि इस वायरल तस्वीर और दावे की हकीकत क्या है. 

क्या वाकई सलमान आगा बनेंगे मोहसिन नकवी के दमाद?

तो आपको बता दें कि इस बात में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है कि सलमान आगा का निकाह मोहसिन नकवी की बेटी से होगा. बात करें वायरल तस्वीर की, तो उसमें दोनों बैठकर पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL का मैच देखते हुए नजर आ रहे हैं. 

बात सिर्फ सलमान आगा और मोहसिन नकवी की तस्वीर तक सीमित नहीं रही बल्कि कई पोस्ट में तो यह भी दावा किया गया कि सलमान आगा को इसलिए ही पाकिस्तान का टी20 कप्तान बनाया गया था क्योंकि वह पीसीबी चीफ के दामाद बनेंगे. 

शादीशुदा हैं सलमान आगा 

आपको बता दें कि सलमान आगा पहले से ही शादीशुदा हैं. उनकी इस्टाग्राम प्रोफाइल के बायो में प्राउड फादर और हसबेंड लिखा हुआ है. उनकी वाइफ का नाम सबा मंजर है. 

सलमान आगा का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

सलमान आगा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 23 टेस्ट, 50 वनडे और 52 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट में सलमान ने 1487 रन बना लिए हैं. इसके अलावा वनडे की 42 पारियों में बैटिंग करते हुए सलमान के बल्ले से 1538 रन निकल चुके हैं. टी20 इंटरनेशनल में पाक बल्लेबाज ने 916 रन बना लिए हैं. 

 

यह भी पढ़ें: आज कोलकाता से हार जाएगी मुंबई इंडियंस? 14 साल का रिकॉर्ड MI के खिलाफ; देखें होश उड़ाने वाले आंकड़े

Published at : 29 Mar 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
PCB Pakistan Mohsin Naqvi Salman Agha
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