वैभव सूर्यवंशी पर RCB के स्टार खिलाड़ी का बयान वायरल, कहा-'...अभी प्रोफेशनल नहीं'

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी फिर चर्चा में हैं. 14 साल की उम्र में अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींच चुके वैभव को लेकर इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर-बल्लेबाज जीतेश शर्मा ने एक दिलचस्प बयान दिया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वैभव मैदान पर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैदान के बाहर अभी उन्हें पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं कहा जा सकता है.

वैभव पिछले सीजन से लगातार सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से आईपीएल में शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया था. इसके बाद अंडर 19 क्रिकेट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और खुद को देश के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल कर लिया है. ऐसे में आईपीएल 2026 से पहले उन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

एबी डिविलियर्स ने की तारीफ

जीतेश के साथ एक बातचीत के दौरान साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने वैभव की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में जिस तरह वैभव ने अपने खेल को संभाला है, वह काबिल-ए-तारीफ है. डिविलियर्स के मुताबिक, बड़े मंच पर पहुंचने के बाद कई युवा खिलाड़ी अपना तरीका बदल लेते हैं, लेकिन वैभव ने ऐसा नहीं किया है.

उन्होंने यह भी कहा कि वैभव ने अंडर-19 स्तर पर भी वही आत्मविश्वास और वही खेल दिखाया, जो आईपीएल में नजर आया था. डिविलियर्स को खास बात यह लगी कि वैभव ने किसी तरह का घमंड नहीं दिखाया और अपने गेम प्लान पर टिके रहे. उनके अनुसार, यह एक परिपक्व खिलाड़ी की निशानी है.

जीतेश ने हंसी-मजाक में कही बड़ी बात

जहां डिविलियर्स ने वैभव की क्रिकेट समझ की तारीफ की, वहीं जीतेश शर्मा ने उनके ऑफ-फील्ड रवैये को लेकर हल्के अंदाज में टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वैभव अभी पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं हैं. जीतेश के मुताबिक, वह उन्हें बार-बार समझाते हैं कि रात में आइसक्रीम न खाया करें, लेकिन वैभव उनकी बात नहीं मानते हैं.

यह बात भले मजाक में कही गई हो, लेकिन इससे एक अहम संकेत भी मिलता है. कम उम्र में बड़ी सफलता मिलने के बाद खिलाड़ियों के लिए अनुशासन, फिटनेस और खानपान बेहद जरूरी हो जाता है. वैभव अभी युवा खिलाड़ी हैं, इसलिए उनके अंदर बचपना दिखना स्वाभाविक है. मगर जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वैसे-वैसे उन्हें अपने शरीर और दिनचर्या पर और ध्यान देना होगा.

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