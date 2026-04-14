Praful Hinge Statement: 'मैंने पहले ही कह दिया था कि वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दूंगा', प्रफुल्ल हिंगे ने POTM अवार्ड जीतने के ये क्या कह दिया
Praful Hinge Statement: सोमवार को अपने IPL डेब्यू मैच में प्रफुल्ल हिंगे ने कहर बरपाया, उन्होंने पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी समेत 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. इस मैच में SRH ने RR को 57 रनों से हराया.
प्रफुल्ल हिंगे ने अपने IPL डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता, उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर दिया. उसी ओवर में उन्होंने ध्रुव जुरेल को भी पवेलियन भेज दिया, जो जारी संस्करण के पिछले मैचों में अच्छी लय में दिखे थे. उन्होंने कुल 4 विकेट लिए. सोमवार को हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से मात दी. प्रफुल्ल ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने लोगों से पहले ही कह दिया था कि वैभव को बाउंसर गेंद पर आउट कर देंगे. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कहीं लिखा था कि वह अपने डेब्यू मैच में 4-5 विकेट लेंगे.
राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 216 रन बनाए थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की पिछले मैचों में जैसी बल्लेबाजी देखने को मिली तो उससे ये चेज बहुत मुश्किल नहीं लगा था. लेकिन IPL में डेब्यू मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे तो राजस्थान के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े. उन्होंने पारी का पहला ओवर डाला, जिसकी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया और चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल को चलता किया. पहले ही ओवर में उन्होंने लुआन-ड्रे प्रीटोरियस को भी पवेलियन भेज दिया. रियान पराग के रूप में उन्होंने अपना चौथा विकेट लिया.
क्या बोले प्रफुल्ल हिंगे
प्रफुल्ल ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद कहा, "मैंने कहीं लिखा था कि मैं अपने डेब्यू मैच में 4-5 विकेट लूंगा. मैंने सोचा था कि मैं पावरप्ले में दबाव डालूंगा. मैं इस बात पर भरोसा करता हूं कि जो सोचो, वो सच होता है. मैंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब मुझे पता भी नहीं था कि लेदर बॉल क्रिकेट क्या होता है. मैंने अपने पिता से किसी क्लब में शामिल होने के लिए कहा. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत छोटा हूं. फिर वह मुझे क्लब ले गए, और उसके बाद मैं लगातार खेलता रहा. मैं यह अवॉर्ड अपने परिवार को समर्पित करना चाहता हूं."
वैभव सूर्यवंशी के विकेट को फेवरेट बताते हुए प्रफुल्ल हिंगे ने आगे कहा, "मैंने लोगों से कहा था कि मैं उसे बाउंसर डालूंगा और उसे आउट कर दूंगा. मैं बस उसे आउट करना चाहता था. हमारे बॉलिंग कोच ने इसकी योजना बनाने में मेरी मदद की, इसलिए उन्हें धन्यवाद."
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Source: IOCL