हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Praful Hinge Statement: 'मैंने पहले ही कह दिया था कि वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दूंगा', प्रफुल्ल हिंगे ने POTM अवार्ड जीतने के ये क्या कह दिया

Praful Hinge Statement: 'मैंने पहले ही कह दिया था कि वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दूंगा', प्रफुल्ल हिंगे ने POTM अवार्ड जीतने के ये क्या कह दिया

Praful Hinge Statement: सोमवार को अपने IPL डेब्यू मैच में प्रफुल्ल हिंगे ने कहर बरपाया, उन्होंने पहले ओवर में वैभव सूर्यवंशी समेत 3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. इस मैच में SRH ने RR को 57 रनों से हराया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 14 Apr 2026 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

प्रफुल्ल हिंगे ने अपने IPL डेब्यू मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता, उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर दिया. उसी ओवर में उन्होंने ध्रुव जुरेल को भी पवेलियन भेज दिया, जो जारी संस्करण के पिछले मैचों में अच्छी लय में दिखे थे. उन्होंने कुल 4 विकेट लिए. सोमवार को हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से मात दी. प्रफुल्ल ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने लोगों से पहले ही कह दिया था कि वैभव को बाउंसर गेंद पर आउट कर देंगे. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कहीं लिखा था कि वह अपने डेब्यू मैच में 4-5 विकेट लेंगे.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 216 रन बनाए थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की पिछले मैचों में जैसी बल्लेबाजी देखने को मिली तो उससे ये चेज बहुत मुश्किल नहीं लगा था. लेकिन IPL में डेब्यू मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे तो राजस्थान के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े. उन्होंने पारी का पहला ओवर डाला, जिसकी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया और चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल को चलता किया. पहले ही ओवर में उन्होंने लुआन-ड्रे प्रीटोरियस को भी पवेलियन भेज दिया. रियान पराग के रूप में उन्होंने अपना चौथा विकेट लिया.

क्या बोले प्रफुल्ल हिंगे

प्रफुल्ल ने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद कहा, "मैंने कहीं लिखा था कि मैं अपने डेब्यू मैच में 4-5 विकेट लूंगा. मैंने सोचा था कि मैं पावरप्ले में दबाव डालूंगा. मैं इस बात पर भरोसा करता हूं कि जो सोचो, वो सच होता है. मैंने 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब मुझे पता भी नहीं था कि लेदर बॉल क्रिकेट क्या होता है. मैंने अपने पिता से किसी क्लब में शामिल होने के लिए कहा. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत छोटा हूं. फिर वह मुझे क्लब ले गए, और उसके बाद मैं लगातार खेलता रहा. मैं यह अवॉर्ड अपने परिवार को समर्पित करना चाहता हूं."

वैभव सूर्यवंशी के विकेट को फेवरेट बताते हुए प्रफुल्ल हिंगे ने आगे कहा, "मैंने लोगों से कहा था कि मैं उसे बाउंसर डालूंगा और उसे आउट कर दूंगा. मैं बस उसे आउट करना चाहता था. हमारे बॉलिंग कोच ने इसकी योजना बनाने में मेरी मदद की, इसलिए उन्हें धन्यवाद."

Published at : 14 Apr 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
SunRisers Hyderabad SRH Vs RR INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi Praful Hinge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
Praful Hinge Statement: 'मैंने पहले ही कह दिया था कि वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दूंगा', प्रफुल्ल हिंगे ने POTM अवार्ड जीतने के ये क्या कह दिया
'मैंने पहले ही कह दिया था कि वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दूंगा', प्रफुल्ल हिंगे ने POTM अवार्ड जीतने के ये क्या कह दिया
आईपीएल 2026
SRH VS RCB: ईशान किशन की 44 गेंदों में 91 रन, प्रफुल्ल हिंगे और शाकिब के 4-4 विकेट, सनराइजर्स ने RCB को बुरी तरह रौंदा
ईशान किशन की 44 गेंदों में 91 रन, प्रफुल्ल हिंगे और शाकिब के 4-4 विकेट, सनराइजर्स ने RCB को बुरी तरह रौंदा
आईपीएल 2026
IPL 2026 SRH vs RR Highlights: राजस्थान के लिए 'काल' बने प्रफुल्ल और साकिब, हैदराबाद की घातक गेंदबाजी के आगे रॉयल्स ने टेके घुटने
राजस्थान के लिए 'काल' बने प्रफुल्ल और साकिब, हैदराबाद की घातक गेंदबाजी के आगे टेके घुटने
आईपीएल 2026
SRH vs RR Highlights: पहले ईशान किशन ने कूटा, फिर प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने तोड़ा राजस्थान का घमंड, मिली सीजन की पहली हार
पहले ईशान किशन ने कूटा, फिर प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने तोड़ा राजस्थान का घमंड
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बारिश, बिजली और हीट वेव.... कहर बरपाएगा मौसम! यूपी, दिल्ली-बिहार समेत देश के लिए चेतावनी
बारिश, बिजली और हीट वेव.... कहर बरपाएगा मौसम! यूपी, दिल्ली-बिहार समेत देश के लिए चेतावनी
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: दिल्लीवाले सावधान! आंबेडकर जयंती पर रहेगा जाम का खतरा, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद
दिल्लीवाले सावधान! आंबेडकर जयंती पर रहेगा जाम का खतरा, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
राजस्थान
Jaipur News: गर्भवती महिला से छेड़खानी का वीडियो सामने आने पर ASI समेत दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, आरोपी अब भी फरार
जयपुर: प्रेग्नेंट महिला से छेड़खानी का वीडियो सामने आने पर ASI समेत दो पुलिसकर्मी सस्पेंड, आरोपी अब भी फरार
जनरल नॉलेज
स्वीडन में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, यहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?
स्वीडन में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, यहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
Post Lunch Sleepiness: लंच के बाद सवार हो जाती है सुस्ती और आने लगती है नींद, हल्के में न लीजिए ये लक्षण
लंच के बाद सवार हो जाती है सुस्ती और आने लगती है नींद, हल्के में न लीजिए ये लक्षण
टेक्नोलॉजी
ऐप्पल बनी सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी, गूगल ने भी लगाई बड़ी छलांग
ऐप्पल बनी सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी, गूगल ने भी लगाई बड़ी छलांग
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget