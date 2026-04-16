इस दिन IPL 2026 का अपना पहला मैच खेलेंगे एमएस धोनी, जानें प्लेइंग इलेवन में किसकी जगह लेंगे?

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026इस दिन IPL 2026 का अपना पहला मैच खेलेंगे MS Dhoni, जानें प्लेइंग इलेवन में किसकी जगह लेंगे?

इस दिन IPL 2026 का अपना पहला मैच खेलेंगे MS Dhoni, जानें प्लेइंग इलेवन में किसकी जगह लेंगे?

Chennai Super Kings Playing 11 After MS Dhoni Return: एमएस धोनी बहुत जल्द IPL 2026 में अपना सबसे पहला मैच खेलते दिख सकते हैं. उसके बाद टीम का एक स्टार बल्लेबाज प्लेइंग इलेवन से बाहर हो सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Apr 2026 07:52 PM (IST)
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एमएस धोनी 23 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में वापस लौट सकते हैं. धोनी चोट के चलते अब तक IPL 2026 में एक भी मैच नहीं खेले हैं.  23 अप्रैल को CSK की टक्कर मुंबई इंडियंस के साथ होनी है, जो उसका सीजन में सातवां मैच होगा. धोनी वापस आ रहे हैं, यह वाकई सीएसके के लिए अच्छी खबर है लेकिन किसी एक प्लेयर के लिए यह बुरी खबर भी होगी. क्योंकि धोनी प्लेइंग इलेवन में आएंगे तो किसी एक खिलाड़ी को अंतिम-11 से बाहर जाना होगा. यहां जान लीजिए, धोनी किस खिलाड़ी की जगह चेन्नई की प्लेइंग इलेवन में फिट हो सकते हैं.

धोनी IN, तो कौन होगा बाहर?

कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप ऑर्डर ने अच्छा करके दिखाया है. इसलिए संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे और यहां तक कि डेवाल्ड ब्रेविस की टीम में जगह पक्की है. वहीं गायकवाड़ कप्तान हैं, उनका बाहर होना मुश्किल है. ऐसे में पहले 4 क्रम पक्के लग रहे हैं.

दूसरी ओर गेंदबाजी की बात करें तो CSK की टीम पहले ही नाथन एलिस और खलील अहमद के रूप में 2 मुख्य तेज गेंदबाजों को खो चुकी है. दोनों चोट के चलते IPL 2026 से बाहर हो चुके हैं. गेंदबाजी का भार जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज तेज गेंदबाजी का भार संभालेंगे और फिलहाल तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका गुरजपनीत सिंह संभालते दिखेंगे. वहीं नूर अहमद टीम के मुख्य स्पिन गेंदबाज हैं. खलील अहमद के चोटिल होने से टीम में गेंदबाजी का एक क्रम खाली हो गया है, जिसे धोनी नहीं भर पाएंगे. चाहे धोनी सात से नौवें क्रम पर बल्लेबाजी करने आते हों, लेकिन पांच गेंदबाज भी टीम में पक्के होंगे.

क्या सरफराज की लेंगे जगह?

पांच गेंदबाज और 4 ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों की जगह प्लेइंग इलेवन में पक्कीa है. यहां सिर्फ मिडिल ऑर्डर के दो क्रम खाली रह जाते हैं. चूंकि शिवम दुबे पिछले सालों में टीम के मुख्य फिनिशर बने रहे हैं, इसलिए दुबे की जगह सुरक्षित लग रही है. अब बचते हैं सरफराज खान, जिनको अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद प्लेइंग इलेवन में जगह से हाथ धोना पड़ सकता है. सरफराज ने अब तक IPL 2026 में पांच मैचों में करीब 182 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 122 रन बनाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Apr 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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