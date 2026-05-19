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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026सुरेश रैना ने पूछा- 'IPL 2027 में खेलोगे?' एमएस धोनी ने दिया ऐसा जवाब, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

सुरेश रैना ने पूछा- 'IPL 2027 में खेलोगे?' एमएस धोनी ने दिया ऐसा जवाब, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Will MS Dhoni Play in IPL 2027: एमएस धोनी से सुरेश रैना ने आग्रह किया कि उन्हें अगले सीजन में खेलना ही होगा. इस पर जानिए धोनी ने क्या जवाब दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 May 2026 06:29 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में अब तक एक भी मैच ना खेलने वाले एमएस धोनी सोमवार को चेपॉक स्टेडियम में मौजूद रहे. हालांकि वो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा. चेन्नई की पूरी टीम ने चेपॉक स्टेडियम में घूमते हुए फैंस का अभिवादन भी स्वीकार किया.

इसी बीच पूर्व क्रिकेटर और धोनी के अच्छे दोस्त सुरेश रैना भी बतौर कमेंटेटर मैदान पर मौजूद रहे. मैदान पर रैना ने एमएस धोनी से बात की थी. स्टार स्पोर्ट्स पर सुरेश रैना ने खुलासा किया कि उन्होंने धोनी से वापसी के बारे में पूछा, जिसपर धोनी का जवाब खूब चर्चा का विषय बना हुआ है.

मेरा शरीर अब...

सुरेश रैना ने एमएस धोनी से कहा कि उन्होंने आईपीएल 2026 को सिर्फ एक मिस्ड कॉल दिया है और इसे सीजन नहीं गिना जाएगा. रैना ने कहा, "आपको अगले साल वापस आना ही होगा. उन्होंने बताया, 'मेरा शरीर थोड़ा कमजोर है.' मैंने कहा हम कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं और आपको अगले साल खेलना ही होगा. यह उनका निजी फैसला होगा. मुझे लगता है कि वो अभी पॉज़िटिव हैं और टीम भी अच्छे ढंग से तैयार हो रही है."

एमएस धोनी कुछ ही हफ्तों बाद अपना 45वां जन्मदिन मनाएंगे. पिछले कुछ सीजन में उन्हें घुटने की समस्या से परेशान देखा गया है. वहीं आईपीएल 2026 में वो काफ इंजरी (पिंडली की चोट) की वजह से एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार के बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग से धोनी के बारे में पूछा गया. फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी को लेकर कोई फैसला लेना पूरी तरह मैनेजमेंट पर निर्भर है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 May 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Suresh Raina CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
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