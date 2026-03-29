IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी, सुनील नरेन ने तोड़ा सबका रिकॉर्ड

Most IPL Matches as Overseas Player: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर सुनील नरेन ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में विदेशी खिलाड़ी के रूप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया. नरेन ने इस महारिकॉर्ड में कीरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के जरिए नरेन आईपीएल में अपना 190वां मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे, जिसके साथ वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए. लिस्ट में कीरोन पोलार्ड 189 मैचों के साथ दूसरे पायदान पर आ गए हैं.

IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी

सुनील नारायण- 190 मैच

कीरोन पोलार्ड- 189 मैच

एबी डी विलियर्स- 184 मैच

डेविड वार्नर- 184 मैच

डीजे ब्रावो- 161 मैच

सुनील नरेन का आईपीएल करियर

नरेन आईपीएल इतिहास के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं, जो सिर्फ एक ही टीम के खेले हैं. 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स के जरिए आईपीएल डेब्यू करने वाले नरेन 2026 तक केकेआर का ही हिस्सा हैं.

इन सालों में उन्होंने बॉलिंग करते हुए 187 पारियों में 25.63 की औसत से 192 विकेट चटकाए, जिसमें बेस्ट 5/19 का रहा. वहीं उनकी इकॉनमी 6.79 की रही. इसके अलावा टूर्नामेंट की 122 पारियों में बैटिंग करते हुए नरेन ने 17.62 की औसत और 166.51 के स्ट्राइक रेट से 1780 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए, जिसमें हाई स्कोर 109 रनों का रहा.

सुनील नरेन का अंतर्राष्ट्रीय करियर

नरेन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 6 टेस्ट, 65 वनडे और 51 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट की 11 पारियों में नरेन ने 21 विकेट चटकाए, जिसमें मैच बेस्ट 8/223 का रहा. वनडे की 65 पारियों में नरेन ने 26.46 की औसत से 92 विकेट अपनी झोली में डाले, जिसमें बेस्ट 6/27 का रहा. टी20 इंटरनेशनल की 49 पारियों में कैरेबियाई खिलाड़ी ने 52 विकेट अपनी झोली में डाले, जिसमें बेस्ट 4/12 का रहा. बैटिंग करते हुए टेस्ट में नरेन ने 40 रन बनाए. वनडे में 363 और टी20 इंटरनेशनल में 155 रन स्कोर किए.

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