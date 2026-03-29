हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी, सुनील नरेन ने तोड़ा सबका रिकॉर्ड

IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी, सुनील नरेन ने तोड़ा सबका रिकॉर्ड

Sunil Narine: सुनील नरेन ने IPL इतिहास में बतौर विदेशी खिलाड़ी सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया. नरेन ने कीरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 Mar 2026 10:10 PM (IST)
Preferred Sources

Most IPL Matches as Overseas Player: आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज स्पिन ऑलराउंडर सुनील नरेन ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में विदेशी खिलाड़ी के रूप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया. नरेन ने इस महारिकॉर्ड में कीरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 

आईपीएल 2026 का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के जरिए नरेन आईपीएल में अपना 190वां मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे, जिसके साथ वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए. लिस्ट में कीरोन पोलार्ड 189 मैचों के साथ दूसरे पायदान पर आ गए हैं. 

IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी

सुनील नारायण- 190 मैच 
कीरोन पोलार्ड- 189 मैच 
एबी डी विलियर्स- 184 मैच 
डेविड वार्नर- 184 मैच
डीजे ब्रावो- 161 मैच

सुनील नरेन का आईपीएल करियर 

नरेन आईपीएल इतिहास के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं, जो सिर्फ एक ही टीम के खेले हैं. 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स के जरिए आईपीएल डेब्यू करने वाले नरेन 2026 तक केकेआर का ही हिस्सा हैं. 

इन सालों में उन्होंने बॉलिंग करते हुए 187 पारियों में 25.63 की औसत से 192 विकेट चटकाए, जिसमें बेस्ट 5/19 का रहा. वहीं उनकी इकॉनमी 6.79 की रही. इसके अलावा टूर्नामेंट की 122 पारियों में बैटिंग करते हुए नरेन ने 17.62 की औसत और 166.51 के स्ट्राइक रेट से 1780 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए, जिसमें हाई स्कोर 109 रनों का रहा. 

सुनील नरेन का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

नरेन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 6 टेस्ट, 65 वनडे और 51 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट की 11 पारियों में नरेन ने 21 विकेट चटकाए, जिसमें मैच बेस्ट 8/223 का रहा. वनडे की 65 पारियों में नरेन ने 26.46 की औसत से 92 विकेट अपनी झोली में डाले, जिसमें बेस्ट 6/27 का रहा. टी20 इंटरनेशनल की 49 पारियों में कैरेबियाई खिलाड़ी ने 52 विकेट अपनी झोली में डाले, जिसमें बेस्ट 4/12 का रहा. बैटिंग करते हुए टेस्ट में नरेन ने 40 रन बनाए. वनडे में 363 और टी20 इंटरनेशनल में 155 रन स्कोर किए. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में CSK को लगा एक और झटका, धोनी के बाद ये स्टार खिलाड़ी हुआ घायल

Published at : 29 Mar 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
INDIAN PREMIER LEAGUE SUNIL NARINE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी, सुनील नरेन ने तोड़ा सबका रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी, सुनील नरेन ने तोड़ा सबका रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
MI vs KKR IPL 2026 Live Score: रोहित शर्मा का विस्फोटक अर्धशतक, रयान रिकेल्टन के साथ क्रीज पर मौजूद; 221 का लक्ष्य
LIVE: रोहित शर्मा का विस्फोटक अर्धशतक, रयान रिकेल्टन के साथ क्रीज पर मौजूद; 221 का लक्ष्य
आईपीएल 2026
MI vs KKR 1st Innings: पहले अजिंक्य रहाणे, फिर अंगकृष रघुवंशी मुंबई के गेंदबाजों पर बरसे; कोलकाता ने बनाए 220 रन
पहले अजिंक्य रहाणे, फिर अंगकृष रघुवंशी मुंबई के गेंदबाजों पर बरसे; कोलकाता ने बनाए 220 रन
आईपीएल 2026
MI vs KKR: मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी टीम बनी
मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी टीम बनी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary:युद्ध का 1 महीना पूरा , ट्रंप-नेतन्याहू का सपना रह गया अधूरा | Seedha Sawal
Iran-Israel War: बुशहर पर हमला, अरब देश की बढ़ी बेचैनी | Middle East | Iran-Israel War | abp News
Chitra Tripathi: विनर बन रहे 'लूजर्स'? | Trump | America | No Kings | Middle East War | Mahadangal
Iran- Israel War: ईरान युद्ध में बुरे फंसे ट्रंप, अपने ही देश में विरोध झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?
शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
महिलाओं-बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना, फ्री बिजली और 35 लाख छात्रों को लैपटॉप... तमिलनाडु में DMK ने जारी किया मेनिफेस्टो
महिलाओं-बुजुर्गों को 2000 रुपये महीना, फ्री बिजली... तमिलनाडु में DMK ने जारी किया मेनिफेस्टो
गुजरात
Gujarat Earthquake News: भूकंप के झटकों से कांपी धरती, अमरेली में 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए झटके
गुजरात: भूकंप के झटकों से कांपी धरती, अमरेली में 3.1 की तीव्रता से महसूस हुए झटके
विश्व
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
मनोरंजन
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
बंगाली फिल्मों के अभिनेता राहुल अरुणोदय का निधन, ओडिशा के बीच पर डूबने से गई जान
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
Video: जू में गलती से खुला पिंजरे का दरवाजा, महिला जू कीपर के पीछे दौड़ा दरिंदा, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
जू में गलती से खुला पिंजरे का दरवाजा, महिला जू कीपर के पीछे दौड़ा दरिंदा, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
Results
Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget