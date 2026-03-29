IPL 2026 में CSK को लगा एक और झटका, धोनी के बाद ये स्टार खिलाड़ी हुआ घायल

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का पहला मुकाबला 30 मार्च, सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी. इस मैच से पहले सीएसके को एक और बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है. पहले टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को लेकर खबर आई कि वह करीब 2 हफ्तों तक टीम से बाहर रहेंगे. अब टीम के युवा स्टार बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) के चोटिल होने की खबर सामने आई.

ब्रेविस का चोटिल होना चेन्नई के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. रेव स्पोर्ट्स के मुताबिक, ब्रेविस साइड स्ट्रेन के चलते शुरुआती 2-3 मैच मिस कर सकते हैं. पिछले सीजन ब्रेविस ने चेन्नई के लिए शानदार बल्लेबाजी करके टीम के बैटिंग ऑर्डर को मजबूती प्रदान की थी. हालांकि अभी सीएसके की तरफ से ब्रेविस की चोट या उनके 2-3 मैचों के लिए बाहर होने का आधिकारिक अपडेट नहीं आया है.

बता दें कि ब्रेविस पिछले सीजन ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े थे. उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए पहला सीजन खेलते हुए 6 मैचों की 6 पारियों में 37.50 की औसत और 180 के स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए थे. इस दौरान ब्रेविस के बल्ले से 2 अर्धशतक निकल थे, जिसमें हाई स्कोर 57 रनों का रहा था.

ब्रेविस का आईपीएल करियर

बात करें ब्रेविस के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने टूर्नामेंट के 16 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 16 पारियों में बैटिंग करते हुए ब्रेविस ने 28.43 की औसत और 153.19 के स्ट्राइक रेट से 455 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 57 रनों का रहा. बताते चलें कि ब्रेविस ने आईपीएल डेब्यू 2022 में मुंबई इंडियंस से किया था.

ब्रेविस का अंतर्राष्ट्रीय करियर

ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों ही फॉर्मेट खेल रहे हैं. अब तक उन्होंने 4 टेस्ट, 9 वनडे और 30 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 6 पारियों में उन्होंने 138 रन बनाए. वनडे की 9 पारियों में 230 रन स्कोर किए. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 28 पारियों में ब्रेविस ने 26.80 की औसत और 163.23 के स्ट्राइक रेट से 697 रन बनाए.

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