हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में CSK को लगा एक और झटका, धोनी के बाद ये स्टार खिलाड़ी हुआ घायल

IPL 2026 में CSK को लगा एक और झटका, धोनी के बाद ये स्टार खिलाड़ी हुआ घायल

Big Blow For CSK, IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स को एमएस धोनी के बाद एक और बड़ा झटका लगा. इस दफा टीम के युवा बल्लेबाज को चोट लगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 Mar 2026 07:26 PM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का पहला मुकाबला 30 मार्च, सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी. इस मैच से पहले सीएसके को एक और बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है. पहले टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को लेकर खबर आई कि वह करीब 2 हफ्तों तक टीम से बाहर रहेंगे. अब टीम के युवा स्टार बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) के चोटिल होने की खबर सामने आई. 

ब्रेविस का चोटिल होना चेन्नई के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. रेव स्पोर्ट्स के मुताबिक, ब्रेविस साइड स्ट्रेन के चलते शुरुआती 2-3 मैच मिस कर सकते हैं. पिछले सीजन ब्रेविस ने चेन्नई के लिए शानदार बल्लेबाजी करके टीम के बैटिंग ऑर्डर को मजबूती प्रदान की थी. हालांकि अभी सीएसके की तरफ से ब्रेविस की चोट या उनके 2-3 मैचों के लिए बाहर होने का आधिकारिक अपडेट नहीं आया है. 

बता दें कि ब्रेविस पिछले सीजन ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े थे. उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए पहला सीजन खेलते हुए 6 मैचों की 6 पारियों में 37.50 की औसत और 180 के स्ट्राइक रेट से 225 रन बनाए थे. इस दौरान ब्रेविस के बल्ले से 2 अर्धशतक निकल थे, जिसमें हाई स्कोर 57 रनों का रहा था. 

ब्रेविस का आईपीएल करियर 

बात करें ब्रेविस के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने टूर्नामेंट के 16 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 16 पारियों में बैटिंग करते हुए ब्रेविस ने 28.43 की औसत और 153.19 के स्ट्राइक रेट से 455 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 57 रनों का रहा. बताते चलें कि ब्रेविस ने आईपीएल डेब्यू 2022 में मुंबई इंडियंस से किया था. 

ब्रेविस का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

ब्रेविस दक्षिण अफ्रीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों ही फॉर्मेट खेल रहे हैं. अब तक उन्होंने 4 टेस्ट, 9 वनडे और 30 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 6 पारियों में उन्होंने 138 रन बनाए. वनडे की 9 पारियों में 230 रन स्कोर किए. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 28 पारियों में ब्रेविस ने 26.80 की औसत और 163.23 के स्ट्राइक रेट से 697 रन बनाए. 

 

यह भी पढ़ें: फिर बनाओ टेस्ट कप्तान... IPL 2026 में कोहली के 'विराट' अवतार पर फिदा हुए अंबाती रायडू ने की बड़ी मांग

Published at : 29 Mar 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Dewald Brevis CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
MI vs KKR IPL 2026 Live Score: मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस, कोलकाता नाइट राइडर्स करेगी पहले बल्लेबाजी; देखें प्लेइंग 11
LIVE: मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस, कोलकाता नाइट राइडर्स करेगी पहले बल्लेबाजी; देखें प्लेइंग 11
आईपीएल 2026
IPL 2026 में CSK को लगा एक और झटका, धोनी के बाद ये स्टार खिलाड़ी हुआ घायल
IPL 2026 में CSK को लगा एक और झटका, धोनी के बाद ये स्टार खिलाड़ी हुआ घायल
आईपीएल 2026
फिर बनाओ टेस्ट कप्तान... IPL 2026 में कोहली के 'विराट' अवतार पर फिदा हुए अंबाती रायडू ने की बड़ी मांग 
फिर बनाओ टेस्ट कप्तान... IPL 2026 में कोहली के 'विराट' अवतार पर फिदा हुए अंबाती रायडू
आईपीएल 2026
फरारी के बाद हार्दिक पंड्या ने खरीदी एक और लग्जरी कार, कीमत इतने करोड़; गर्लफ्रेंड को दी गिफ्ट?
फरारी के बाद हार्दिक पंड्या ने खरीदी एक और लग्जरी कार, कीमत इतने करोड़; गर्लफ्रेंड को दी गिफ्ट?
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: ईरान युद्ध में बुरे फंसे ट्रंप, अपने ही देश में विरोध झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?
शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Dhurandhar: The Revenge, “Sankalp” वेब सीरीज,एक्शन और इमोशन का धमाका
Iran US Israel War: USS त्रिपोली में 3500 अमेरिकी सैनिक मौजूद, US की बड़ी तैयारी | America | Trump
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिस्र के विदेश मंत्री के साथ फोटो खिंचाने जा रहे थे PAK के डिप्टी PM इशाक डार, स्टेज पर पहुंचते ही गिरे, देखें Video
मिस्र के विदेश मंत्री के साथ फोटो खिंचाने जा रहे थे इशाक डार, मंच पर पहुंचते ही गिरे, देखें Video
बिहार
नीतीश कुमार से अनंत सिंह ने की मुलाकात, CM के इस्तीफे पर कहा- 'इच्छा तो…'
नीतीश कुमार से अनंत सिंह ने की मुलाकात, CM के इस्तीफे पर कहा- 'इच्छा तो…'
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
विश्व
Israel US Iran War LIVE: 'अगर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी सीमा में घुसा तो...', ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी
LIVE: 'अगर अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी सीमा में घुसा तो...', ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
धुरंधर की कमाई पर पाकिस्तान ने मांगा हिस्सा, लोग बोले लियारी के नाम से करोड़ों कमाए, अब हमारा विकास करे भारत, वीडियो वायरल
धुरंधर की कमाई पर पाकिस्तान ने मांगा हिस्सा, लोग बोले लियारी के नाम से करोड़ों कमाए, अब हमारा विकास करे भारत
शिक्षा
Middle East CBSE Board Result 2026: हाइब्रिड इवैल्यूशन सिस्टम के जरिए मिडिल ईस्ट के बच्चों को पास करेगा CBSE, जानें कैसे मिलेंगे नंबर?
हाइब्रिड इवैल्यूशन सिस्टम के जरिए मिडिल ईस्ट के बच्चों को पास करेगा CBSE, जानें कैसे मिलेंगे नंबर?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget