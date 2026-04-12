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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026विराट कोहली या रोहित शर्मा, IPL में कौन बेहतर? MI और RCB के मैच से पहले आंकड़ों में देखिए जवाब

विराट कोहली या रोहित शर्मा, IPL में कौन बेहतर? MI और RCB के मैच से पहले आंकड़ों में देखिए जवाब

MI vs RCB: आज IPL 2026 में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा. जानिए मुंबई बनाम बेंगलुरु मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा के आंकड़े कैसे हैं.

By : शिवम | Updated at : 12 Apr 2026 01:47 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 20वां मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है. एक साथ खेलकर भारत को कई ट्रॉफी और मैच जितवा चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली आज एक दूसरे के सामने होंगे. ये लड़ाई भी रोमांचक होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लड़ाई में बेहतर कौन रहा है. तो चलिए आज जानते हैं MI vs RCB मैच में रोहित और कोहली के आंकड़े कैसे हैं.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच आज हम को 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. रोहित शर्मा की कप्तानी में MI 5 बार चैंपियन बन चुकी है, जबकि कोहली की कप्तानी में RCB ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती. बेंगलुरु पिछले साल रजत पाटीदार की कप्तानी में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी.

मुंबई बनाम बेंगलुरु हेड टू हेड की बात करें तो MI का पलड़ा भारी नजर आता है. दोनों के बीच अभी तक 34 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 मुंबई और 15 मैच बेंगलुरु ने जीते हैं. हालांकि इस सीजन बेंगलुरु बेहतर नजर आ रही है.

रोहित या कोहली, MI vs RCB मैच में किसके ज्यादा रन?

मुंबई बनाम बेंगलुरु मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करें तो विराट कोहली आगे हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 33 पारियों में 922 रन बनाए हैं. जबकि रोहित शर्मा ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 33 पारियों में 848 रन बनाए हैं. 

हाईएस्ट स्कोर किसका?

MI vs RCB मैच में विराट कोहली या रोहित शर्मा ने कभी शतक नहीं लगाया है, लेकिन दोनों इसके करीब जरूर पहुंचे हैं. बेंगलुरु के खिलाफ रोहित का सर्वोच्च स्कोर 94 है. मुंबई के खिलाफ कोहली की सर्वोच्च रनों की पारी 92 रन की है.

सबसे ज्यादा फिफ्टी किसके नाम

बेशक रनों के मामले में विराट कोहली आगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अर्धशतक के मामले में रोहित शर्मा आगे हैं. रोहित ने बेंगलुरु के खिलाफ 7 फिफ्टी और कोहली ने मुंबई के खिलाफ 6 फिफ्टी हैं.

रोहित या कोहली, सबसे ज्यादा चौके-छक्के में कौन आगे?

चौके के मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा बराबर है. मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच में रोहित और कोहली ने 78-78 चौके लगाए हैं. छक्के के मामले में रोहित आगे हैं, लेकिन कोहली ज्यादा पीछे नहीं है. रोहित ने RCB के खिलाफ 38 और विराट ने MI के खिलाफ 34 छक्के जड़े हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Apr 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru IPL VIRAT KOHLI Rohit SHarma MUMBAI INDIANS MI VS RCB IPL 2026
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