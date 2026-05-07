RCB से हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएगी LSG, समझिए पूरा समीकरण

इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां संस्करण अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. आज सीजन का 50वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इकाना में खेला जाएगा. अगर लखनऊ जीती तो प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहेगी लेकिन हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन जाएगी. इस स्थिति में RCB अंक तालिका में टॉप पर पहुंच जाएगी.

लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर IPL 2026 में किसी बुरे सपने की तरह रहा है. लखनऊ ने 9 में से 7 मैच गंवाए हैं. पिछले मैच में टीम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 228 का स्कोर बनाया, लेकिन उनके गेंदबाज इसे डिफेंड नहीं कर पाए.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम इस साल भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. बेशक बेंगलूर अभी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में टीम सबसे ऊपर है और अगर आज जीती तो अंक तालिका में टॉप पर पहुंच जाएगी.

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हारी तो क्यों बाहर हो जाएगी LSG

लखनऊ के अब 5 मैच बचे हुए हैं. अगर आज के मैच समेत टीम सभी मैच जीतती है तो 14 अंकों तक पहुंच पाएगी, ये भी प्लेऑफ में जाने के लिए काफी नहीं है लेकिन फिलहाल रेस से में बनी रहेगी. लेकिन अगर आज RCB से हारी तो फिर सभी मैच जीतने के बाद भी अधिकतम 12 अंकों तक ही पहुंच पाएगी. इस स्थिति में बेंगलुरु के 14 अंक हो जाएंगे. SRH और PBKS के क्रमश 14 और 13 अंक हैं, यानी लखनऊ इससे आगे तो नहीं जा पाएगी.

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वहीं राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच भी एक मैच होना है, दोनों के 12-12 अंक हैं. यानी इनमें से भी कोई एक टीम 14 अंक तक पहुंच जाएगी, अगर ये मैच रद्द भी हुआ तो दोनों टीमें लखनऊ से तो आगे ही रहेगी. यानी आज अगर लखनऊ हारी तो प्लेऑफ की दौड़ से आधिकारिक रूप से बाहर.

LSG vs RCB हेड टू हेड

लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अभी तक 7 मैच खेले गए हैं, जिसमें 5 मैच RCB और 2 मैच LSG ने जीते हैं. इकाना में लखनऊ टीम कभी भी बेंगलुरु के खिलाफ नहीं जीती है. इस साल अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ एक भी मैच नहीं जीत पाई है.