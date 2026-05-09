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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्या चोटिल हैं वरुण चक्रवर्ती? मैच के बाद KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिया अपडेट

क्या चोटिल हैं वरुण चक्रवर्ती? मैच के बाद KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिया अपडेट

IPL 2026: DC के खिलाफ मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को लंगड़ाते हुए देखा गया. वह अपने 4 ओवर पूरे डालकर मैदान से बाहर चले गए थे. अजिंक्य रहाणे से इसको लेकर सवाल किया गया.

By : शिवम | Updated at : 09 May 2026 10:48 AM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को 142 रनों पर रोक दिया था, इसके बाद फिन एलन की शतकीय पारी से लक्ष्य को 15वें ओवर में हासिल कर लिया. KKR ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. लेकिन गेंदबाजी के दौरान वरुण चक्रवर्ती को लंगड़ाते हुए देखा गया, बॉउंड्री पर उन्हें कुछ देर ट्रीटमेंट भी दिया गया. मैच के बाद अजिंक्य रहाणे ने उनको लेकर अपडेट दी और बताया कि वह ठीक हैं.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस मैच में अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. दिल्ली की शुरुआत अच्छी हुई थी, ओपनर पथुम निसांका ने अर्धशतक जड़ा था. केएल राहुल ने 14 गेंदों में 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ और DC दबाव में आती गई. ग्राउंड पर वरुण चक्रवर्ती दर्द में लग रहे थे, वह थोड़ा लंगड़ाते हुए भी चल रहे थे. उन्हें बॉउंड्री के करीब ट्रीटमेंट दिया गया, हालांकि इसके बाद उन्होंने अपने 4 ओवर पूरे डाले लेकिन इसके बाद मैदान से बाहर चले गए.

रहाणे ने मैच के वरुण चक्रवर्ती को लेकर बताया कि वह पूरी तरह ठीक हैं और जब वह गेंदबाजी करता है तो खुश रहता है. फील्डिंग करता है तो बस अंदर जाना चाहता है, लेकिन वह ठीक है.

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दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 28 रन दिए, हालांकि वह कोई विकेट नहीं ले पाए. टीम में शामिल दूसरे अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन ने 4 ओवरों में 17 रन देकर 1 विकेट लिया. अजिंक्य रहाणे ने सुनील नरेन को लेकर कहा कि उन्हें अपने हिसाब से खेलने देना ही सबसे बेहतर है. हम खुशकिस्मत है कि वरुण चक्रवर्ती और नरेन जैसे खिलाड़ी हमारी टीम हैं.

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कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी जीत की राह पकड़ चुकी है. शुरूआती 6 मैचों में KKR एक भी मैच नहीं जीत पाई थी, लेकिन पिछले 4 मैचों में उसने शानदार जीत दर्ज की है. कोलकाता का अगला मैच बुधवार, 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 May 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Varun Chakravarthy KOLKATA KNIGHT RIDERS DC VS KKR IPL 2026
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