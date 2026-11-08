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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!

SRH की रिलीज लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे 3 नाम, दो बार के पर्पल कैप विनर का पत्ता साफ!

IPL 2027 के मिनी ऑक्शन की तारीख पास आ रही है. उससे पहले जान लीजिए सनराइजर्स हैदराबाद किन खिलाड़ियों को ऑक्शन से पहले रिलीज कर सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Nov 2026 11:05 AM (IST)
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IPL 2027 के मिनी ऑक्शन की तारीख पास आ रही है. सभी 10 टीमों को 17 नवंबर तक अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है. नीलामी से पहले ही अब तक कुल 8 खिलाड़ी ट्रेड हो चुके हैं, जिनमें सनराइजर्स हैदराबाद सबसे एक्टिव रही है. SRH फ्रेंचाइजी ने अब तक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस, बाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज खलील अहमद और एक अन्य लेफ्ट-आर्म पेसर टी नटराजन को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल किया है.

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ तक पहुंची थी, लेकिन एलिमिनेटर में उसे राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार मिली थी. अब सवाल है कि अगले सीजन के लिए हैदराबाद की टीम क्या बद्दलयव बदलाव कर सकती है. यहां उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जान लीजिए, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद रिलीज कर सकती है.

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हर्षल पटेल

हर्षल पटेल पिछले दो सीजन से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं. पिछले सीजन पटेल 5 मैच खेलकर एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. SRH उन्हें 8 करोड़ रुपये देती है, लेकिन पिछले सीजन वह बिल्कुल भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए. हर्षल 2 बार के पर्पल कैप विजेता हैं, लेकिन अब उनकी गेंदबाजी में वह धार दिखाई नहीं दे रही है.

जयदेव उनादकट

जयदेव उनादकट सीजन दर सीजन फ्लॉप होते रहे हैं. उनादकट 2024 से सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा बने हुए हैं. उन्होंने पिछले सीजन यानी आईपीएल 2026 में 4 मैच खेलकर केवल चार विकेट चटकाए थे. उनका इकोनॉमी रेट भी आसमान को छू रहा था. 

गेराल्ड कोएत्जी

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी को पिछले सीजन SRH ने डेविड पेन के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था. कोएत्जी को पूरे सीजन एक भी मैच खेलने का चांस नहीं मिला. हैदराबाद टीम में तेज गेंदबाजों की भरमार है और एक विदेशी होना कोएत्जी के लिए बड़ा डिसएडवांटेज है. इसलिए वे टीम में बने रहे तो शायद आईपीएल 2027 में भी उन्हें एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिल पाएगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 08 Nov 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
SRH SunRisers Hyderabad INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2027
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