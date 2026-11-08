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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर के समर्थन में उतरे सुनील गावस्कर, दूसरे ODI में एक फैसले पर मचा था बवाल

गौतम गंभीर के समर्थन में उतरे सुनील गावस्कर, दूसरे ODI में एक फैसले पर मचा था बवाल

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम मैनेजमेंट ने अक्षर पटेल को केएल राहुल से ऊपर नंबर-5 पर भेजा था. इसके लिए गौतम गंभीर की जमकर आलोचना हुई थी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Nov 2026 09:26 AM (IST)
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दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतर आए हैं. जब वेलिंगटन में भारतीय टीम 135 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब टीम मैनेजमेंट ने केएल राहुल को बल्लेबाजी क्रम में नीचे धकेल कर अक्षर पटेल को नंबर-5 पर भेजा था. टीम मैनेजमेंट के इस फैसले की जमकर आलोचना हुई, लेकिन गावस्कर का सोचना अलग है.

भारतीय टीम ने 39 के स्कोर तक तीसरा विकेट खो दिया था. आमतौर पर नंबर-5 पर केएल राहुल आते हैं, लेकिन जब अक्षर पटेल खेलने आए तो सोशल मीडिया पर गंभीर के लिए आलोचनात्मक पोस्ट्स की जैसे बाढ़ या आ गई थी. गावस्कर का कहना है कि उस समय गेंदबाजों की लय को बिगाड़ने के लिए अक्षर को नंबर-5 पर भेजना रणनीतिक दृष्टि से एक अच्छा फैसला था.

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रणनीतिक आधार पर लिया गया फैसला

मैच के बाद सुनील गावस्कर ने कहा, "अगर एक बाएं हाथ का बल्लेबाज आए, तो गेंदबाजों को कठिनाई होगी क्योंकि उन्हें अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करना पड़ेगा. ऐसा करने की कोशिश में दायें हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ भी बॉलर की लय बिगड़ सकती है. इससे ज्यादा रन बनाने के मौके बनते हैं." आंकड़ों के हिसाब से अक्षर को ऊपर भेजने का फैसला सही नहीं रहा, क्योंकि वह 17 गेंद खेलकर सिर्फ 7 रन बना पाए.

बदल सकता है मैच का परिणाम

गावस्कर ने कहा कि इस तरह के फैसलों में कुछ गलत नहीं. उन्होंने कहा, "अगर अक्षर ने रन बना दिए होते तो शायद लोग कहते कि क्या बढ़िया कप्तानी थी. इस तरह का प्लान कभी काम कर जाता है और कभी फेल हो जाता है. आप जानते थे कि बाद में केएल राहुल जैसा बेहतरीन खिलाड़ी बचा है, उसी वजह से आप एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं."

अक्षर पटेल को समय-समय पर बल्लेबाजी में ऊपरी क्रम पर भेजा जाता रहा है. 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी उन्हीं मैचों में से एक था. फाइनल में भारत ने 34 के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद पांचवें क्रम पर बैटिंग करते हुए अक्षर पटेल ने 47 रनों की बहुमूल्य पारी खेली और विराट कोहली के साथ मिलकर 72 रनों की मैच जिताऊ पार्टनरशिप की थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 08 Nov 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
Sunil Gavaskar GAUTAM GAMBHIR IND VS NZ
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