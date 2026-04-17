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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: जसप्रीत बुमराह को विकेट क्यों नहीं मिल रहा? इरफान पठान और आकाश चोपड़ा ने दिया चौंकाने वाला जवाब

IPL 2026: जसप्रीत बुमराह को विकेट क्यों नहीं मिल रहा? इरफान पठान और आकाश चोपड़ा ने दिया चौंकाने वाला जवाब

IPL 2026 MI vs PBKS: सीजन में एमआई की असफलता का एक बड़ा कारण बुमराह की असफलता को भी माना जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Apr 2026 11:18 AM (IST)
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IPL 2026 MI vs PBKS: आईपीएल 2026 किसी एक खिलाड़ी के लिए अब तक सबसे बुरा साबित हुआ है, तो वो हैं मौजूदा समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह. मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह न ही रन रोक पाने में सफल हो रहे हैं और न ही उन्हें विकेट मिल रहे हैं. सीजन में एमआई की असफलता का एक बड़ा कारण बुमराह की असफलता को भी माना जा रहा है.

जसप्रीत बुमराह का निराशजनक गेंदबाजी

जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी का सबसे मजबूत और प्रमुख खिलाड़ी हैं. शुरुआती ओवर हों या डेथ ओवर, बुमराह के खिलाफ रन बनाना हमेशा मुश्किल होता है. बल्लेबाज उनके खिलाफ रिस्क नहीं लेते और अपनी विकेट बचाने की कोशिश करते हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन आईपीएल 2026 बुमराह के लिए बिल्कुल अलग, साधारण और निराशाजनक साबित हुआ है.

यह भी पढ़ें: Hardik-Bumrah Argument: बीच मैदान हुई हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह की 'भयंकर' लड़ाई? रोहित शर्मा भी दिखे परेशान

यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर बुमराह की गेंदों पर आराम से रन बन रहे हैं. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने उनकी पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था. सीजन के 5 मैचों में 19 ओवर फेंक कर 164 रन लुटाने वाले बुमराह को 1 भी विकेट हासिल नहीं हो सका है. यह परेशान करने वाला है और एमआई की लगातार हार का एक कारण भी है.

इरफान ने कहा विकेट मिलना जरूरी  

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बुमराह की गेंदबाजी का विश्लेषण करते हुए कहा, "बुमराह को विकेट मिलना बहुत जरूरी है. उनके फॉर्म में दिक्कत नहीं है. इस सीजन में उनकी औसत गति लगभग 130 किमी/घंटा रही है. वह लगभग 44 प्रतिशत धीमी गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग हर दूसरी गेंद धीमी होती है.'

पठान ने कहा, 'मुझे लगता है कि अगर वह धीमी गेंदों की तुलना में तेज गेंद ज्यादा करेंगे तो उन्हें परिणाम मिलेंगे. यह आसान हल हो सकता है परेशानी का, बाकी बुमराह को कोचिंग की जरूरत नहीं है.'

बुमराह की कोई गलती नहीं मानता- आकाश चोपड़ा

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैं इसमें बुमराह की कोई गलती नहीं मानता. अभी भी बुमराह बहुत रन नहीं दे रहे हैं. उनकी इकॉनमी अभी भी 10 से नीचे है. परेशानी बुमराह से पहले और बाद में गेंदबाजी करने वालों में है. वे इतने रन लुटा रहे हैं कि कोई भी बुमराह पर रिस्क नहीं लेना चाहता है. इसी वजह से उन्हें विकेट नहीं मिल रहा. टी20 क्रिकेट में अच्छी गेंद पर विकेट मिल जाए ऐसा मुश्किल होता है. बल्लेबाज जब शॉट के लिए जाएंगे, तभी विकेट मिलेगा.'

यह भी पढ़ें- विराट कोहली के नाम हुई ऑरेंज कैप, दावेदारों में रजत पाटीदार भी शामिल; जानें पर्पल कैप पर किसका कब्जा?

Published at : 17 Apr 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS IPL 2026 PUNJAB KINGS
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