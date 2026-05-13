हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: IPL में विराट कोहली ने गेंदबाजी में आजमाए हाथ, बॉलिंग करने का वीडियो वायरल

Watch: IPL में विराट कोहली ने गेंदबाजी में आजमाए हाथ, बॉलिंग करने का वीडियो वायरल

Virat Kohli Bowling Video: IPL में विराट कोहली को गेंदबाजी करते देखा गया है. कोहली ने अपने आईपीएल करियर में 4 विकेट लिए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 May 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 में विराट कोहली बल्ले से निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. इस सीजन विराट अपनी पहली 7 पारियों में 328 रन बना चुके थे, लेकिन पिछली चार पारियों में उनके बल्ले से केवल 51 रन आए हैं. बल्लेबाजी में खराब फॉर्म के बीच उनका गेंदबाजी का वीडियो वायरल हो गया है. उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच से पूर्व नेट्स में गेंदबाजी करते देखा गया.

विराट कोहली ने की गेंदबाजी

दरअसल 13 मई को बारिश के कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच शुरू होने में देरी हुई. बारिश रुकने के बाद जब दोनों टीम अभ्यास के लिए मैदान पर आईं, तब नेट्स में विराट कोहली ने काफी देर तक गेंदबाजी का अभ्यास किया.

विराट इस बार सिर्फ नेट्स में बॉलिंग करते दिखे, लेकिन इससे पहले उन्होंने कई बार मैचों में भी गेंदबाजी में हाथ आजमाए हैं. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 4 विकेट भी लिए हैं. हालांकि 2015 के बाद उन्हें कभी IPL में गेंदबाजी करते नहीं देखा गया है. इसपर RCB में विराट के साथ खेल चुके उमेश यादव ने बताया कि विराट का बॉलिंग एक्शन थोड़ा अजीब है, जिसका असर उनकी मांसपेशियों पर पड़ता है. इस कारण विराट ने कभी 2015 के बाद गेंदबाजी में हाथ नहीं आजमाया है.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी किया कमाल

विराट कोहली की गेंदबाजी केवल इंडियन प्रीमियर लीग तक सीमित नहीं रही है. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे और टी20 फॉर्मेट में कुल मिलाकर 9 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में भी गेंदबाजी की है, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 के बीच सनराइजर्स के धाकड़ क्रिकेटर ने अचानक लिया संन्यास, क्रिकेट जगत हैरान

MI ने कर दिया रिलीज, तो ये 3 टीम हार्दिक पांड्या के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को होंगी तैयार!

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 May 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
RCB VIRAT KOHLI IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
Watch: IPL में विराट कोहली ने गेंदबाजी में आजमाए हाथ, बॉलिंग करने का वीडियो वायरल
IPL में विराट कोहली ने गेंदबाजी में आजमाए हाथ, बॉलिंग करने का वीडियो वायरल
आईपीएल 2026
RCB की पहले गेंदबाजी, कोलकाता का सबसे खूंखार गेंदबाज हुआ बाहर, बेंगलुरू की प्लेइंग XI भी बदली
RCB की पहले गेंदबाजी, कोलकाता का सबसे खूंखार गेंदबाज हुआ बाहर, बेंगलुरू की प्लेइंग XI भी बदली
आईपीएल 2026
RCB vs KKR Rain Update: बारिश की वजह से टॉस में देरी, अब कितने बजे शुरू होगा मैच? जानें ताजा अपडेट
बारिश की वजह से टॉस में देरी, अब कितने बजे शुरू होगा मैच? जानें ताजा अपडेट
आईपीएल 2026
RCB vs KKR Rain: अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ बेंगलुरू और कोलकाता का मैच, तो कैसे होगा प्लेऑफ का फैसला? जानें नियम
अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ बेंगलुरू और कोलकाता का मैच, तो कैसे होगा प्लेऑफ का फैसला?
Advertisement

वीडियोज

Drishyam 3 Update: Mohanlal की पहले रिलीज, Ajay Devgn वर्जन में होगा बड़ा बदलाव!
‘द फैमिली मैन’ के जेके पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर
तलाक की खबरों पर मौनी रॉय का पहला रिएक्शन
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bollywood News: कान्स 2026 में आलिया भट्ट हुईं इग्नोर? वायरल वीडियो पर मचा बवाल, लुक से ज्यादा ट्रोलिंग चर्चा में (13.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल के तिरुवनंतपुर में कल 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लगेगी मुहर
केरल के तिरुवनंतपुर में कल 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लगेगी मुहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
यूपी: PM मोदी की अपील पर CM योगी की मंत्रियों को सलाह, कहा- 'अगले 6 महीने तक...'
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
इंडिया
Amul Milk Price Hike: मोदी का चाबुक फिर… अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया झटका तो जानें कांग्रेस ने कैसे किया हमला
मोदी का चाबुक फिर… अमूल ने दूध के दाम बढ़ाकर दिया झटका तो जानें कांग्रेस ने कैसे किया हमला
बॉलीवुड
'बॉलीवुड मुझे भूल गया', पत्नी के निधन के बाद राहुल देव ने लिया था ब्रेक, वापस लौटने पर नहीं मिला काम
'बॉलीवुड मुझे भूल गया', पत्नी के निधन के बाद राहुल देव ने लिया था ब्रेक, वापस लौटने पर नहीं मिला काम
हेल्थ
Prateek Yadav Death: लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
लंग्स में मौजूद क्लॉट कितना खतरनाक, जिससे जूझ रहे थे प्रतीक यादव? क्या इससे हो सकती है मौत?
न्यूज़
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठी फिलीपिंस की सीनेट, गोलीबारी के बाद पूरी बिल्डिंग में मचा हड़कंप
जनरल नॉलेज
US-Israel-Iran War Impact : युद्ध हजारों किमी दूर और असर आपकी रसोई पर, जानिए कैसे इस युद्ध की आग ने आपके घर में बनाई जगह?
युद्ध हजारों किमी दूर और असर आपकी रसोई पर, जानिए कैसे इस युद्ध की आग ने आपके घर में बनाई जगह?
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget