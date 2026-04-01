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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन, लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी

IPL 2026: आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन, लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी

Most Centuries In IPL: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने रिकॉर्ड है. उनके अलावा इस लिस्ट में दो और भारतीय बल्लेबाज का नाम शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 01 Apr 2026 06:25 AM (IST)
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Top 5 Batsmen With The Most Centuries In The IPL History: इंडिया प्रीमियर लीग (आईपीएल) का मंच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे बड़ा जरिया रहा है. वैसे ही इस लीग में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है. आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है. उनके अलावा इस खास लिस्ट में दो भारतीय और दो ही विदेशी खिलाड़ियों का नाम शामिल है. यहां हम उन्हीं टॉप-5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने ये कारनामा किया है.

आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

1. विराट कोहली - 8 शतक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. साल 2008 में अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने इस लीग में अब तक 8 शतक जड़े हैं. विराट ने 2016 के सीजन में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक ही सीजन में 4 शतक लगाए थे, जो एक अटूट रिकॉर्ड जैसा लगता है. उन्होंने 268 मैचों में कुल 8,661 से ज्यादा रन बनाए हैं.

2. जोस बटलर - 7 शतक

इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. बटलर ने मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और अब गुजरात टाइटन्स की ओर से खेलते हुए कुल 7 शतक लगाए हैं. साल 2022 का सीजन उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ रहा, जिसमें उन्होंने विराट कोहली के एक सीजन में सर्वाधिक 4 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की थी.

3. क्रिस गेल - 6 शतक

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल आईपीएल के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. गेल ने अपने आईपीएल करियर में 6 शतक लगाए हैं. उनके नाम आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (नाबाद 175 रन) दर्ज है, जो उन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था.

4. केएल राहुल - 5 शतक 

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेल रहे केएल राहुल इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. राहुल ने अब तक अलग-अलग फ्रेंचाइजी (जैसे LSG, PBKS और RCB) के लिए खेलते हुए कुल 5 शतक जड़े हैं. उनकी तकनीक और बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें इस फॉर्मेट का बेहतरीन बल्लेबाज बनाती है.

5. शुभमन गिल - 4 शतक

आईपीएल 2026 में में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने बहुत कम समय में इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. गिल ने अब तक आईपीएल में 4 शतक लगाए हैं.साल 2023 के सीजन में गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते हुए उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी और ऑरेंज कैप अपने नाम किया था.

Published at : 01 Apr 2026 06:25 AM (IST)
Tags :
Jos Buttler Chris Gayle Cricket News VIRAT KOHLI IPL Records KL RAHUL SHUBMAN GILL
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