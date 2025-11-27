IPL 2026: आईपीएल का रोमांच शुरू होने से पहले ही फैंस के बीच उत्साह चरम पर है. मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों ने अपने-अपने सबसे महंगे खिलाड़ियों का रिटेंशन फाइनल कर दिया है. इस बार सबसे बड़ा धमाका लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने किया है, जिसने ऋषभ पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये की कीमत पर रिटेन करके IPL इतिहास की सबसे महंगी डील कर डाली है.

IPL हर सीजन में ऐसे कई फैसले लेकर आता है जो फैंस को चौंका देते हैं. यही कारण है कि रिटेंशन लिस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. अब सभी की निगाहें दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्शन पर टिकी हैं, जहां टीमें अपने स्क्वाड को मजबूत करने के लिए बड़ी बोली लगा सकती हैं.

कौन है किस टीम का सबसे महंगा खिलाड़ी?

इस बार रिटेंशन लिस्ट में कुछ नए नाम शामिल हुए हैं. वहीं कुछ पुराने दिग्गजों ने भी अपना नाम इस सूची में दर्ज करा लिया है. यहां देखें पूरी लिस्ट,

टीम खिलाड़ी कीमत/सैलरी

LSG ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपये

PBKS श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़ रुपये

SRH हेनरिक क्लासेन 23 करोड़ रुपये

RCB विराट कोहली 21 करोड़ रुपये

CSK संजू सैमसन / ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़ रुपये

RR यशस्वी जायसवाल 18 करोड़ रुपये

MI जसप्रीत बुमराह 18 करोड़ रुपये

DC अक्षर पटेल 16.50 करोड़ रुपये

GT जोस बटलर 15.75 करोड़ रुपये

KKR रिंकू सिंह 13 करोड़ रुपये

लखनऊ और पंजाब की टीमों की कीमतें इस बार सबसे ज्यादा रही. जबकि KKR ने रिंकू सिंह को 13 करोड़ रुपये में रिटेन करके उनपर भरोसा जताया है.